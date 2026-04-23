Nel 2025 record di candidati agli esami di guida, ma uno su quattro è bocciato

Il 2025 è stato da record negli ultimi vent'anni per numero di candidati agli esami di guida in Italia, fra teoria e pratica, ma per uno su quattro è scattata la bocciatura: è il quadro tracciato dall'Asaps, Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, che ha analizzato i dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le prove d'esame sono state 2.314.213, a fronte di 2.267.019 nel 2024, con un aumento del 3%: i tempi per conseguire la patente si sono peraltro ridotti e i numeri rappresentano l'impegno e il lavoro delle Motorizzazioni lungo la Penisola. Come negli anni precedenti i dati, studiati per l'Asaps da Luigi Altamura, comandante del Corpo di Polizia municipale di Verona, fotografano invece diverse realtà provinciali, «con una necessità - forse - di meglio equilibrare gli esami di guida su tutte le province, anche con l'introduzione della tecnologia, considerati i buoni risultati ottenuti con le prove di teoria, ormai completamente informatizzate, e la lotta ai 'furbetti' della patente che utilizzano aiuti tecnologici».

Nel 2025 i candidati che hanno sostenuto esami per ottenere le varie tipologie di patenti sono stati 2.222.717 attraverso i percorsi didattici delle scuole-guida (96,05%) e 91.491 da privatisti (3,95%). Le regioni con il più alto numero di candidati sono state Lombardia (383.504), Campania (228.950) e Lazio (221.738). Gli idonei sono stati 1.696.005, il 73,29%, i respinti 618.208, il 26,71%: in pratica un candidato su quattro non riesce a passare le prove di idoneità complessive. La regione con la più elevata percentuale di bocciati è la Sardegna (36,44%), seguita dalla Provincia Autonoma di Trento (33,72%) e dalla Liguria (32,98%). Le regioni con i migliori risultati sono Sicilia (solo 18,62% dei bocciati), Puglia (21,60%) e Calabria (22,99%). L'analisi delle singole province vede Sassari con la percentuale più elevata di bocciati (39,77%), seguita da Cagliari (36,67%) e Ravenna (35,67%). Le province con i migliori risultati sono Messina, con l'84,72% dei candidati che supera l'esame, Ragusa (84,53%) ed Enna (83,61%). Ai primi dieci posti tra le migliori province ce ne sono ben otto del Sud Italia, una del centro (Chieti con il 79,73%) e una del Nord, Sondrio, ottava con l'80% degli idonei.