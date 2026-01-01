Nel 2026 addio a molte auto popolari per stop alla produzione: dalle Audi A1 e Q2 alle Bmw X3 e Z4. Esce di scena anche la Mercedes Classe A

La naturale fine del ciclo vita, la decisione di non investire per estendere l'omologazione all'Euro 7, la mancanza dei requisiti di cybersicurezza (GSR2) e, in diversi casi, la forte contrazione delle vendite sono alla base dell'uscita di scena nel corso del prossimo anno di un lungo elenco di modelli di auto, alcuni dei quali di grande popolarità. Alpine, ad esempio, fermerà la produzione della A110 con motore turbo benzina in vista del lancio del nuovo modello basato sulla architettura Alpine Performance Platform (App) che prevede all'inizio solo versioni elettriche ma che, per la sua versatilità, potrebbe ospitare anche powertrain ibridi. Importanti uscite anche in Casa Audi, con la fine della produzione della A1 Hatchback e del suv Q2. La decisione è stata presa per far posto, in ambito entry-level, a nuovi modelli che però saranno solo elettrici.

La Q2 e-Tron, basata sulla piattaforma Meb di Volkswagen, debutterà proprio nel 2026. Per la A1 per il momento la Casa dei Quattro Anelli non ha previsto un successore. Nonostante la presenza nei listini della Ford nel corso del 2026 sarà difficile trovare una Focus nuova da acquistare. Questo perché dopo 27 anni di presenza nella gamma dell'Ovale Blu in questo segmento nello scorso novembre lo stabilimento di Saarlouis in Germania ha prodotto l'ultimo esemplare della fortunata vettura. Appassionati tristi per lo 'stop' in ambito Bmw della sportiva Z4. Con l'uscita di scena nel 2026 si interrompe una storia fatta di modelli iconici, a partire dalla Z1 che venne presentata nel 1987. Fine della produzione anche per il suv X4, che verrà parzialmente sostituito con il modello X3 e con la futura iX4. Nel 2026 scompariranno dai listini della Casa di Monaco anche le Serie 8 nelle varianti Cabriolet, Coupé e Gran Coupé. Nel corso del 2026, con scadenze diverse, usciranno di scena anche la Mercedes Classe A che per 30 anni ha animato le vendite della Stella nella fascia entry level.

Questo modello non avrà una sostituzione e saranno la nuova berlina Cla e la successiva berlina Cla versione shooting brake a presidiare questa fascia di mercato. Significativa la ragione (scarse vendite in un segmento, quello delle elettriche, che è in contrazione) all'origine dell'uscita di scena nel 2026 Mazda MX-30. Restando in Giappone, ma sul fronte delle sportive, da segnalare anche lo stop per Honda Civic Type R e Toyota Supra, che smetterà di essere prodotta nel prossimo marzo. Stesso destino segnato per Porsche 718 Boxster e 718 Cayman, dato che questi modelli non sono stati aggiornati per rispondere alle norme europee GSR2 sulla cybersicurezza. Scompariranno dai listini nel corso del prossimo anno anche Volvo V90, Volkswagen Touran, Lexus LS.