Neopatentato con tasso alcolemico superiore a limiti finisce con auto contro ristorante

TRANI - Al volante di una Fiat Punto, appena patentato e con un tasso alcolemico superiore al limite per lui consentito, ha perso il controllo della propria auto in via Statuti Marittimi con a bordo altri due ragazzi finendo prima contro la pedana in legno di un’attività commerciale danneggiandola e poi contro la struttura esterna di un noto ristorante. Nessuno è rimasto ferito, mentre per il ragazzo alla guida è scattata una multa.