New Holland celebra i cento anni dal primo trattore Fiat con un concept commemorativo e una limited edition

LONDRA - Che si parli di Fiat o di FCA il pensiero corre veloce alle automobili. Ma nella galassia d’antiche origini torinesi c’è anche altro: come i trattori, di cui venne avviata la produzione nel lontano 1918, giusto 100 anni fa, quando uscì il Modello 702, primo veicolo di serie per l’agricoltura costruito dalla Fiat per volontà del suo fondatore, Giovanni Agnelli.

Da allora sono cambiate molte cose. E infatti le celebrazioni per il centenario delle produzioni destinate all’agricoltura sono affidate ora a New Holland Agriculture, società nata nel 1991 con l’acquisto della Ford New Holland da parte di Fiat Geotech, che all’epoca raggruppava le macchine per l’agricoltura e le costruzioni del Gruppo torinese.

Oggi il brand erede della tradizione Fiat nel campo dei trattori fa parte di CNH Industrial, galassia di aziende impegnate in vari campi, dal movimento terra ai veicoli commercali e ai bus, dai mezzi militari a quelli per la protezione civile, fino ai motori marini e alle trasmissioni.

Due sono le principali iniziative commemorative realizzate da New Holland Agriculture: il Fiat Centenario, trattore concept-prototipo da esposizione, e una serie limitata di trattori disponibili per la vendita, denominata “Fiat Centenario Limited Edition”.

Il prototipo Fiat Centenario è ispirato alla Serie 90, che ebbe un tale successo da abbracciare ben tre decenni di produzione, fino ai primi anni 2000. E’ stato creato dal Design Center di CNH Industrial riprendendo l’inconfondibile colore terracotta e aggiornandolo con linee fluide e moderne che interpretano in chiave moderna gli stilemi dell’epoca.

I trattori Fiat Centenario in serie limitata, invece, sono disponibili in sei modelli diversi, nelle versioni Utility, Speciali e Cingolati, tutti con colore e livrea disegnati per evocare gli elementi della tradizione Fiat. Ogni trattore, nelle sei gamme, avrà una targhetta numerata, specifica per la serie a edizione limitata di 100 esemplari.

Sia il concept-prototipo in esemplare unico sia i modelli della Limited Edition rimarranno esposti fino a domenica 11 novembre all’interno dello stand allestito nei padiglioni di EIMA 2018, l’esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio di Bologna. Successivamente, saranno presenti nelle principali manifestazioni fieristiche europee.

L’iniziativa ha ovviamente scopi commerciali, ma è forte il valore simbolico dato ai trattori del Centenario. E infatti, in occasione del lancio nella fiera bolognese, l’azienda ha tenuto a ricordare l’origine del progetto voluto a suo tempo da Giovanni Agnelli. Il quale, subito dopo la fine della Grande Guerra, decise di impegnarsi nella costruzione di un trattore (il mitico modello 702) per ovviare alla carenza di manodopera nei campi.

«Produrremo – disse all’epoca il fondatore della Fiat - una macchina del tipo più diffuso, di potenza adeguata, adatta soprattutto all’aratura; molto robusta, per affrontare le terre più tenaci, di costruzione semplicissima e di grande durata. Non uguale alle altre, ma neppure eccentrica senza ragione; originale solo dov’è in grado di esserlo, risultando migliore di tutte». Equipaggiato con una serie di soluzioni innovative, il 702 sbaragliò da subito la concorrenza: in un solo anno Fiat conquistò i consorzi agrari di tutta Italia e avviò la produzione per 1.000 esemplari.

Il 702 fu il primo di una lunga serie di trattori che avrebbero rivoluzionato l’agricoltura: gli esperti del ramo ricordano bene anche il Modello 700C, primo trattore cingolato in Europa, presentato nel 1932. E ancora: la “Piccola”, la cosiddetta “bicicletta dei campi”, per la sua facilità d’uso, lanciata nel 1957, proprio l’anno in cui un’altra icona dell’azienda debuttava sulle strade, cioè la Fiat 500. Quindi, negli anni 60, la Serie Diamante, disegnata da Pininfarina, e il “Nastro d’Oro”, il trattore Fiat più venduto di sempre, con oltre 110.000 unità. Infine la succitata Serie 90, rimasta in produzione fino a primi anni 2000.