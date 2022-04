New York Auto Show, grande parata anche virtuale delle novità Stellantis. Prima in Usa di Alfa Tonale, accanto a Chrysler Airflow e Wagoneer

NEW YORK - Piano A e piano B: con il ritorno ad una parziale normalità nel post-pandemia Stellantis si è presentata in forze al New York International Auto Show 2022, mostrando diverse importanti novità tra cui il debutto Usa del nuovo suv Alfa Romeo Tonale e la versione aggiornata e denominata ‘Graphitè del concept Chrysler Airflow 100% elettrico visto al CES di Las Vegas a gennaio. Ma ha anche rilasciato l’ultima versione dello Stellantis Virtual Auto Show, evento completamente in realtà aumentata, che ha permesso a tutti coloro che non hanno potuto raggiungere la Grande Mela di conoscere i più recenti sviluppi delle gamme Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram e Alfa Romeo.

Attraverso il sito https://stellantisvirtual.com/tour gli utenti possono avventurarsi in un’esperienza visivamente coinvolgente che è generata dal computer e che prevede l’aggiunta - in occasione dell’evento di New York - di due moduli aggiuntivi per Dodge e Jeep. In qualsiasi momento durante l’esperienza virtuale è possibile possono optare per un tour guidato oppure proseguire da soli nella visita. L’ambiente 3D - controllato dal computer o dallo smartphone dell’utente - consente la visualizzazione da varie angolazioni di alcune importanti novità di Stellantis al New York International Auto Show 2022, come la Grand Wagoneer ora anche il versione L (con carrozzeria allungata per ospitare 3 file di sedili) e la Jeep Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in. Attraverso il Virtual Auto Show uno speciale collegamento consente anche agli spettatori di muoversi virtualmente sul percorso di prova all’aperto, il celebre Camp Jeep, per valutare le capacità dei modelli Jeep mentre affrontano ostacoli off-road artificiali.