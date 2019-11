Niro Phev e Sportage Gpl: le due facce della strategia eco-friendly di Kia

MILANO - Elettrificazione, ma non solo. Soprattutto in un Paese come il nostro, che solo negli ultimi tempi sembra avere acquistato consapevolezza dell'irrinunciabilità di una mobilità più sostenibile. Lo confermano le più recenti eco-novità «green» che la filiale nazionale della Kia ha presentato a Milano e che rappresentano due facce della stessa medaglia: c'è la Niro fresca reduce dal restyling e declinata nelle varianti ibrida e ibrida plug-in a rappresentare il mondo della propulsione a batteria, mentre la versione a Gpl del nuovo Sportage conferma la fiducia del brand nell'alimentazione a gas come soluzione eco-friendly efficace e immediatamente accessibile.

Considerando i ritardi accumulati dal sistema-Paese, restio a creare condizioni davvero favorevoli alla diffusione delle elettriche pure, appare logica la scelta – annunciata dall'amministratore delegato di Kia Motors Italia Giuseppe Bitti – di attendere il 2020 (nella speranza che qualcosa si muova davvero) per avviare la commercializzazione di e-Niro ed e-Soul, le elettriche pure già disponibili su altri mercati. «Comunque – ricorda il manager – Kia dispone di tutte le tecnologie attuali e future, comprese le fuel cell a idrogeno».

Proprio la e-Niro di futura commercializzazione è il punto di riferimento al quale si sono ispirati i designer per definire i contenuti stilistici di un modello che nel restyling ha mantenuto le sue eccellenti doti dinamiche e che dal 2016 ha saputo conquistare più di 270.000 clienti, dei quali 100.000 in Europa dove nel 2018 le vendite sono cresciute del 33% a 45.255 unità, nel 22% dei casi costituite dalla più sofisticata (e costosa) versione plug-in.

Tra le novità tecnologiche introdotte con il restyling, Niro eredita il sistema telematico Uvo Connect portato al debutto dalla X-Ceed e destinato a equipaggiare tutte le future Kia offrendo inedite ed evolute funzioni di connettività gestibili tramite l'altrettanto nuovo display touchscreen da 10,25 pollici opzionale (mentre quello di serie è da 8 pollici). Il motore termico 1.5 a iniezione diretta di benzina è abbinato a un pacco batterie da 1.56 kWh nel caso della Niro Hybrid e da 8,9 kWh nel caso della plug-in (Phev) che secondo il nuovo ciclo combinato di prova Wltp garantisce fino a 49 km di autonomia in modalità puramente elettrica. Proposte nei livelli di allestimento Urban, Style ed Evolution le due declinazioni di Niro hanno prezzi che partono da 26.250 euro per la Hybrid e da 36.250 nel caso della Phev.

Per quanto riguarda il Gpl, la nuova declinazione a gas dello Sportage promette fino a 1.200 km di autonomia, ovviamente con l'apporto della benzina alle performance del collaudato 1.6 Gdi che in questa variante erogare 127 cv e può contare sulla tecnologia «Valve care» che grazie all'additivo racchiuso in un apposito serbatoio protegge le valvole dall'usura, dando ulteriore credibilità alla garanzia della casa di 7 anni, che Kia è la sola a proporre. Il listino dello Sportage Eco-Gpl prevede un supplemento di 2.000 rispetto all'analoga versione solo a benzina: 26.500 euro per l'allestimento Business Class e di 29.000 per il più completo Energy, ma l'esborso reale può ridursi anche di 7.000 euro sfruttando al meglio il mix tra agevolazioni regionali e offerte del costruttore.