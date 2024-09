Nismo celebra i 40 anni con una mostra speciale. Il reparto sportivo di Nissan torna in Europa con l'Ariya Nismo

Nata nel 1984 per occuparsi di tuning, motorsport e dello sviluppo prestazionale dei modelli Nissan, la divisione Nismo ha avviato le celebrazioni per il 40° anniversario nella giornata del 17 settembre. Per gli appassionati questo nome rappresenta soprattutto sportività e, nella sua sede originaria di Omori a Tokyo, l'azienda in questione ha dato vita ad alcuni dei veicoli più importanti nella storia degli sport motoristici di Nissan, e le sue ambizioni si riflettono pienamente nel suo slogan «Dalla pista alla strada».

Nel corso dei programmi per i festeggiamenti del 40° anniversario, i visitatori della Nissan Global Headquarters Gallery di Yokohama, in una mostra che sarà aperta fino a martedì 15 ottobre, avranno la possibilità di ammirare i modelli stradali che si avvalgono della sigla Nismo, come la rarissima Nismo 270R, la leggendaria Nismo 400R, e vetture da pista quali la Nissan R390 GT1, che arrivò terza nella 24 Ore di Le Mans del 1998, la Nissan R91CP, che ha vinto la 24 Ore di Dayton, e la Skyline GT-R Group A, icona del Japan Touring Car Championship (JTCC). Non mancherà la presenza dei veicoli dell'attuale gamma Nismo, tra cui le recenti Ariya Nismo, Aura Nismo e Fairlady Z Nismo.

Le celebrazioni del 40° anniversario di Nismo, inoltre, continueranno attraverso il Nismo Festival 2024, in programma il 1° dicembre al Fuji International Speedway. A livello commerciale, invece, il 40/o anniversario, di Nismo segna il suo ritorno nel Vecchio Continente , dove ai clienti europei verrà proposta l'elegante e sportiva Ariya Nismo, il primo modello Nismo completamente elettrico, che offre prestazioni superiori a quelle dell'Ariya e-4ORCE con batteria da 87 KWh.