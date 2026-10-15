Nissan amplia sperimentazione della mobilità autonoma. A Kobe nuovo programma pilota e avvio servizio a pagamento nel 2027

Nissan amplia in Giappone la sperimentazione dei servizi di mobilità autonoma nell'area di Nada Gogo, a Kobe, con un nuovo programma pilota previsto dall'8 al 18 dicembre 2026. L'iniziativa, che segue i risultati dei test sul campo condotti nel 2025, estende l'area operativa e introduce la possibilità di prenotare le corse e richiedere l'invio del veicolo tramite smartphone. Il servizio utilizzerà veicoli sperimentali basati su Nissan Serena, dotati di sistemi di guida autonoma di Livello 2 secondo la classificazione SAE. È prevista la presenza a bordo di un operatore di sicurezza. L'obiettivo è valutare il contributo di queste soluzioni alla mobilità dei visitatori, favorire l'accettazione della tecnologia e sostenere la rivitalizzazione del territorio.

La sperimentazione rappresenta una tappa verso la futura commercializzazione del servizio. Nissan punta ad avviare le corse a pagamento nel 2027 e a raggiungere la piena operatività commerciale nell'area di Nada Gogo entro il 2030. Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda il monitoraggio remoto dei veicoli. Le vetture impegnate a Kobe e quelle già operative nelle aree di Yokohama saranno controllate in tempo reale dal Remote Operations Center Nissan di Yokohama. Il programma servirà a verificare la possibilità di supervisionare da un'unica sede più aree geografiche, migliorando l'efficienza organizzativa e riducendo l'impatto della gestione dei servizi sulle comunità locali. Il progetto coinvolge la città di Kobe, responsabile del coordinamento generale, l'associazione Nada Gogo Sake Brewers, che metterà a disposizione i punti di salita e discesa dei passeggeri, e Moplus, incaricata di supportare la gestione operativa e lo sviluppo del modello di servizio.