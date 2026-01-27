Ariya, ecco quella alimentata anche ad energia solare. Nissan integra i pannelli solari: oltre 23 km di autonomi aggiuntiva al giorno

Nissan ha celebrato l'International Day of Clean Energy con un concept, su base Ariya, alimentato anche ad energia solare. Realizzato dagli ingegneri del team Advanced Product Planning di Nissan a Dubai e dal team Powertrain Planning di Barcellona, questo Suv elettrico presenta pannelli fotovoltaici ad alta efficienza integrati nel cofano, nel tetto e nel portellone posteriore, per una superficie totale di 3,8 m². Si tratta di elementi in polimero e vetro capaci di convertire la luce solare in energia elettrica a corrente continua. Con questi pannelli, in condizioni ideali, è possibile guadagnare fino a 23 km di autonomia aggiuntiva al giorno, generando una media di 17,6 km di autonomia ad energia solare nelle città con elevato irraggiamento solare, come Barcellona.

Mentre in un viaggio di due ore ed 80 km di percorrenza consentono di produrre 0,5 kWh di energia pulita, aggiungendo fino a 3 km di autonomia gratuita a emissioni zero. Un dato che permette di ridurre la frequenza di ricarica del 35-65%, a seconda dell'utilizzo. Questa soluzione, con tecnologia fornita dall'azienda olandese Lightyear, potrebbe agevolare, in futuro, i clienti dei veicoli elettrici mediante intervalli più lunghi tra le ricariche, come dimostrato dai primi test su lunghe distanze. Infatti, è stato evidenziato come l'integrazione solare potrebbe ridurre da 23 ad 8 le ricariche annuali per un pendolare che percorre circa 6.000 km all'anno.