Nissan Ariya nei test ha compiuto 5 giri del mondo. Migliaia di chilometri percorsi durante lo sviluppo

Nissan Ariya è il primo crossover coupé totalmente elettrico del marchio giapponese, ed è stato sviluppato con test della durata di 3 anni prima del suo ingresso sul mercato. Alle prove si sviluppo hanno preso parte 500 tecnici specializzati del marchio, che hanno simulato le condizioni di guida più disparate, anche le più estreme, per testare a dovere le unità elettriche e tutta la componentistica della vettura.

Nei test svolti nel centro prove di Tochigi, le rilevazioni hanno interessato ben 5000 parametri prestazionali, e sono stati percorsi oltre 200.000 chilometri. In pratica, una distanza che equivale a 5 volte la circonferenza del globo terrestre. Tutto questo è stato il frutto di 10 anni di esperienza Nissan sull’elettrico, non a caso la Leaf è stata una delle prime vetture a batterie di larga diffusione. Per cui, gli uomini del brand sono riusciti nell’intento di riprodurre tutte quelle situazioni dinamiche che l’ auto si troverà ad affrontare nel corso del suo utilizzo reale.