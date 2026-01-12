Aura Nismo RS, il concept ibrido sportivo di Nissan sotto i riflettori del Tokyo Auto Salon 2026

Nissan ha presentato al Tokyo Auto Salon 2026 il concept Aura Nismo RS. Si tratta di una hatchback ad alte prestazioni su base Aura Nismo, che sfrutta il sistema ibrido e-Power basato su quello della X-Trail Nismo. Esteticamente, presenta una caratterizzazione decisamente spinta dal punto di vista aerodinamico, con splitter pronunciato, minigonne estese ed estrattore posteriore con fendinebbia centrale, a richiamare le monoposto di Formula E. Gli elementi in rosso nella parte bassa della carrozzeria richiamano le pinze dei freni che si intravedono dai cerchi da 18 pollici Nismo LM GT4, mentre la fiancata è caratterizzata da passaruota muscolosi che terminano con delle prese d'aria.

Il doppio spoiler posteriore enfatizza ulteriormente il legame con i prodotti racing del brand giapponese. Sotto pelle troviamo il 1.5 sovralimentato da 144 CV, che funge da generatore per il sistema E-Power e lavora in sinergia con due motori elettrici, rispettivamente da 204 e 136 CV, montati sull'asse anteriore il primo e su quello posteriore il secondo. La trazione integrale e-4Orce gestisce la coppia e la frenata su ogni ruota sfruttando i propulsori elettrici e reagisce fino a 10.000 volte al secondo.