Nissan e-Power premiato da Quattroruote come soluzione ottimale per introdurre elettrico

Il propulsore elettrificato Nissan e-Power ha ottenuto il riconoscimento TEOS di Quattroruote nella categoria Green Power, con la seguente motivazione: «e-POWER: soluzione piu pragmatica per introdurre il grande pubblico all'elettrico». L'assegnazione e avvenuta nell'ambito di TEOS - The Elegance of Sustainability - evento di Quattroruote dedicato alla sostenibilita, che coinvolge i principali player della mobilita, stakeholder dell'automotive, associazioni e istituzioni, tenutosi ieri a Roma presso la Casina Valadier a Villa Borghese. e-Power e costituito da un motore 100% elettrico che muove le ruote della vettura e un motore termico che produce energia. L'esperienza di guida e quella tipica delle vetture elettriche, con accelerazione brillante, progressiva e lineare, ma senza la necessita di ricarica alla spina. Basta mettere benzina nel serbatoio per viaggiare in elettrico e fare oltre 1.000 chilometri con un pieno. Il cuore del sistema e il motore benzina tre cilindri da 1,5 litri e 158 CV di potenza, con rapporto di compressione variabile un altro brevetto Nissan.