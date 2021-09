Nissan premia le sue migliori concessionarie: 3 sono italiane. Negli showroom parte il lancio del nuovo Qashqai

Le concessionarie Autogiapponese (Roma), Borsoi (Treviso) e CFL (Lucca) ricevono il premio “Nissan Italia Award” per i risultati di business e la qualità dei processi di vendita e assistenza. Questa settimana, la filiale italiana della casa giapponese premia le tre migliori concessionarie d’Italia del 2021 con il “Nissan Italia Award”, riconosciuto ai partner Nissan che nell’ultimo anno si sono distinti per risultati di business e qualità dei processi di vendita e assistenza.

Il “Nissan Italia Award” è parte di una competizione globale che vede coinvolti circa 4.000 concessionari Nissan in tutto il mondo e di questi solo 160 concessionari risultano vincitori, di cui 3 nel nostro paese. In Italia quest’anno, il premio è andato alle concessionarie Autogiapponese di Roma, Borsoi di Treviso e CFL di Lucca. La loro vittoria è stata riconosciuta a seguito della misurazione delle performance valutate su quattro indicatori: risultati di vendita, post-vendita, penetrazione prodotti finanziari e soddisfazione dei clienti.

“Le concessionarie Autogiapponese, Borsoi e CFL si sono sempre distinte per la qualità dei risultati. Quest’anno hanno dato il loro distintivo contributo al business registrando risultati di eccellenza e tenendo sempre al centro del loro operato la soddisfazione dei clienti”, ha sottolineato Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia.

Ognuna delle tre concessionarie, poi, ha una ragione in più per rilanciare la sfida verso il futuro: Autogiapponese inaugura una nuova sede a Roma nell’ambito di un piano di espansione, CFL si aggiudica il premio per l’ottava volta da quando è stato istituito, un record assoluto; Borsoi è nel podio Italia proprio nell’anno di importanti investimenti edilizi e con una nuova organizzazione.

Marco Toro ha aggiunto: “Ora si apre un periodo di nuove opportunità. Il nuovo Qashqai mild hybrid è nella settimana di lancio con il primo Open Weekend del 18-19 settembre. Presso tutta la rete Nissan, la terza generazione di Qashqai è disponibile nella versione mild hybrid da 140 e 158 CV, una tecnologia ibrida caratterizzata da motore brillante ed efficiente, bassi consumi ed emissioni ridotte, abbinabile al cambio manuale a 6 rapporti o nuovo cambio automatico Xtronic, con sistema di trazione 2WD o 4WD”. La terza generazione di Qashqai nasce sulla nuova piattaforma CMF-C più rigida e leggera, che unita a nuove sospensioni e ammortizzatori più efficienti e al nuovo sterzo più preciso e diretto garantisce maggiore comfort e piacere di guida.

Comfort e sicurezza passano anche per le numerose tecnologie di cui è dotato Qashqai: nuovo display digitale da 12,3’’ multifunzione, schermo touch da 9’’ e nuovo Head-Up display da 10,8’’, il più ampio del segmento, per informazioni sull’itinerario o di assistenza alla guida nel campo visivo del guidatore. Inoltre, l'app NissanConnect Services consente la gestione a distanza, da smartphone o dispositivi Alexa e Google, di clacson, luci, apertura/chiusura portiere. Prevista anche l’opzione di notifica in caso di superamento di una soglia di velocità, orario o zona preimpostata. Per la sicurezza, ProPILOT con Navi-link un sistema di assistenza alla guida avanzata per maggiore connettività e interazione con il mondo circostante.