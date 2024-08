Nissan sperimenta la vernice refrigerante. Aiuterà ad abbassare la temperatura dell'abitacolo in estate

Il lavoro di sperimentazione di Nissan passa anche attraverso le vernici, infatti, la casa giapponese sta sperimentando un'innovativa vernice per auto che aiuta ad abbassare la temperatura dell'abitacolo in estate, una trovata che aiuta a ridurre anche il consumo di energia dedicata al climatizzazione. Nello specifico, si tratta di una particolare vernice, sviluppata in collaborazione con Radi-Cool, che sfrutta metamateriali compositi sintetici con proprietà che non si trovano normalmente in natura.

Per sperimentare questa livrea dalle proprietà particolari, Nissan ha effettuato un test presso il Tokyo International Air Terminal di Haneda, a partire dal mese di novembre 2023, applicando la vernice refrigerante su di un veicolo Nissan NV100 gestito dal servizio aeroportuale All Nippon Airways (ANA).

I risultati hanno evidenziato che, parcheggiato sotto il sole, accanto a un veicolo con vernice tradizionale, il veicolo trattato con vernice refrigerante Nissan ha fatto registrare temperature superficiali esterne inferiori di 12 gradi centigradi e temperature interne inferiori di 5 gradi centigradi. Inoltre, più tempo il veicolo rimane esposto al sole, più cresce l'efficacia della vernice sperimentale, merito delle qualità refrigeranti di due particelle di microstruttura che reagiscono alla luce: una riflette i raggi solari prossimi agli infrarossi che causano vibrazioni a livello molecolare all'interno della resina della vernice tradizionale, producendo calore; l'altra crea onde elettromagnetiche che contrastano i raggi solari, facilitando così la dispersione del calore. La loro azione combinata favorisce la riduzione della temperatura delle superfici esterne del veicolo.