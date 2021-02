Nissan Leaf10, una serie speciale connessa e tecnologica per due lustri di successi elettrici

ROMA – Mezzo milione nel mondo e 180 mila in Europa: sono i volumi di vendita della Nissan Leaf, la prima auto elettrica per il mercato di massa. Il modello è stato lanciato nel 2010 ed è attualmente alla seconda generazione. Il costruttore ha deciso di proporne un'edizione speciale, la Leaf10, proprio per celebrarne i due lustri di presenza sul mercato.

«La nuova versione speciale ne favorirà ulteriormente la diffusione, in virtù dello stile moderno e delle tecnologie di ultima generazione, come il Wi-Fi di bordo e le funzioni di controllo remoto», assicura Helen Perry, responsabile del Marketing della divisione Electric Passenger Cars & Infrastructure di Nissan Europe. La Leaf10 anticipa in qualche modo l'imminente debutto della Ariya, il crossover coupè a zero emissioni con il quale condivide il disegno geometrico “kumiko” impiegato per gli specchietti retrovisori, per il tetto e per il bagagliaio.

La Leaf10 è equipaggiata con la batteria da 62 kWh che assicura fino a 385 chilometri di autonomia. Disponibile a breve nelle concessionarie italiane, offre dotazioni tecnologiche più generose. L'edizione speciale dell'elettrica di Yokohama monta il Wi-Fi di bordo che integra il 4G (l'hot spot dell'abitacolo permette di connettere fino a 7 dispositivi), nuovi servizi di connettività e i sistemi avanzati di assistenza alla guida ProPilot e e-Pedal.

Grazie all'App NissanConnect Services, i proprietari possono anche completare diverse operazioni e svolgere alcuni controlli da remoto. Tra questi ci sono la programmazione del climatizzatore e la verifica della carica dell'accumulatore, ma possono anche accertare se il veicolo viene guidato ad una velocità superiore a quella consentita dal Codice della Strada. L'edizione speciale è caratterizzata dal badge specifico e dai cerchi in lega da 17''. In Italia il prezzo d'accesso alla gamma Leaf è di 20.800 euro (allestimento Acenta), promozioni e incentivi pubblici inclusi se si opta per il finanziamento Intelligent Buy (21.500 senza quest'ultimo). Il listino ufficiale parte da 35.300 euro.