Nissan Leaf Open Car, l'elettrica più venduta al mondo perde il tetto

YOKOHAMA - La Nissan Leaf ha perso il tetto. Si tratta della variante cabrio dell'auto elettrica più venduta al mondo. È un esemplare unico destinato anche a rimanere tale, a quanto pare. La casa giapponese ha realizzato la Leaf Open Car per celebrare il traguardo delle 100.000 unità commercializzate sul mercato domestico. Altre quasi 120 mila sono state argate negli Stati Uniti e più di 92 mila in Europa.

Malgrado il costruttore sia stato avaro di dettagli tecnici, è lecito supporre che dal punto di vista tecnico la Leaf a cielo aperto disponga dello stesso stesso motore e della medesima batteria della seconda generazione del modello. Cioè l'unita a zero emissioni da 150 cavalli e 320 Nm di coppia con un accumulatore da 40 kWw che ne ha portato l'autonomia a circa 380 chilometri.

La vettura dell'anniversario non sembra disporre di un tettuccio e, del resto, ha anche perso il montante centrale. Invece, almeno al posteriore, i sedili hanno guadagnato parecchio in altezza. Quasi dovessero eventualmente proteggere gli occupanti in caso di ribaltamento oppure ospitare personalità in occasioni di “sfilate” pubbliche. Per agevolare l'accesso alla seconda fila di posti, gli ingegneri giapponesi hanno eliminato il sedile del passeggero anteriore.

La produzione di serie sembra esclusa e, quindi, anche una possibile omologazione per la strada. In verità Nissan ha precisato che non esistono “attualmente” progetti per la produzione. Dopo aver chiuso velocemente le esperienze con la Pulsar (in Europa) e con la Murano cabrio (negli Usa) la scelta di Nissan è prudente. E attualmente deve valutare se far arrivare in Europa la tecnologia ePower che aumenta l'autonomia elettrica. In Giappone la Note ePower sta riscuotendo un enorme successo.