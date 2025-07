Micra è tornata, il sesto atto è solo elettrico. La compatta Nissan ha uno stile originale e fa il pieno di tecnologia

Sono passati oltre 30 anni, ma la Nissan Micra, la prima auto giapponese fregiatasi del titolo di auto dell’anno, nel lontano 1993, è ancora pronta a recitare un ruolo di successo nel mercato dell’auto che cambia. Lo fa evolvendosi nelle misure (ora è lunga quasi 4 metri) e nella meccanica, incentrata sulla motorizzazione full electric, e non solo: la sesta generazione del modello più famoso della casa giapponese (in 30 anni di presenza sul mercato italiano ne sono state vendute circa 600.000, pari al 42% di tutte le Nissan vendute nello stesso periodo) arriva infatti con le carte in regola per recitare ancora un ruolo da protagonista in un contesto di mercato in cui il segmento B si conferma il N°1 e le vendite di vetture elettriche all’interno di questo segmento sono in crescita. Nei piani della Casa giapponese, infatti, la sesta generazione dello storico modello non deve distinguersi esclusivamente per la conversione al full electric, ma - proprio come avvenne nel secolo scorso con la prima generazione, che stupì il mondo con uno stile personale e innovativo, i motori a 16 valvole, il cambio automatico, la chiusura centralizzata, l’ABS, gli alzacristalli elettrici, l’aria condizionata, il servosterzo, le cinture di sicurezza con pretensionatori, le barre antintrusione… - deve rivoluzionare l’attuale segmento B con uno stile distintivo, design iconico, piacere di guida e tecnologia avanzata, con tante soluzioni ripensate e adattate ai gusti di una clientela diversa, con nuovi gusti e nuove esigenze.

L’impresa, decisamente impegnativa, si fonda su una base solida, ovvero il pianale AMPR Small e buona parte della meccanica utilizzati dai soci di Renault per la nuova generazione della R5. Ma a differenza dei francesi, i giapponesi non hanno puntato sulla “reinterpretazione” del modello storico: hanno preferito puntare su soluzioni del tutto inedite. E il risultato è un’auto dal design audace, firmato dai maestri del Nissan Design Europe (NDE) di Londra: qui è nata la Micra di nuova generazione, un’auto lunga 3,97 metri, larga 1,77, con passo di 2,54, caratterizzata da uno stile deciso, elegante, con linee semplici e superfici pulite, caratterizzato da finiture e dettagli raffinati. I passaruota pronunciati e il baricentro basso conferiscono alla vettura un senso di robustezza, mentre i generosi cerchi in lega da 18 pollici (Iconic e Sport, in alternativa ai copricerchi Active) contribuiscono ad esaltare l’aspetto di solidità. Tra gli elementi di personalizzazione dello stile spiccano i fari, che sono leggermente sporgenti dalla superficie frontale dell’auto e lampeggiano a ogni apertura delle portiere. Le luci posteriori a LED sono costituite da elementi luminosi circolari, dal design essenziale.

Disponibile solo nella configurazione a 5 porte, la nuova Micra garantisce facile accesso e uscita per guidatore e passeggeri. Gli interni sono all’insegna dell’eleganza e della semplicità, temi comuni a tutte le generazioni di Micra, a cui sono stati aggiunti elementi di design molto discreti che ricordano il Giappone, come ad esempio il profilo del Monte Fuji riprodotto nello spazio portaoggetti tra i sedili anteriori. I comodi ed ergonomici sedili anteriori, insieme all’ampio spazio per le ginocchia, superfici morbide al tatto e finiture di qualità superiore contribuiscono a un elevato livello di comfort. Lo spazio di carico è ai vertici della categoria, con il bagagliaio da 326 litri estendibile fino a 1.106, grazie ai sedili posteriori abbattibili in modalità 40/60.

Tutte le informazioni fondamentali sulla vettura e sulla guida sono accessibili tramite uno schermo configurabile ad alta risoluzione da 10,1 pollici posto dietro al volante a tre razze. Un ulteriore display touchscreen da 10,1 pollici, situato al centro della plancia e leggermente orientato verso il conducente, gestisce le funzioni di navigazione, audio e telefono. Il rivestimento dei sedili, che cambia in funzione dell’allestimento, è offerto nelle tre diverse finiture: Modern, Audacious e Chill, mentre l’illuminazione ambientale dell’abitacolo è disponibile in 48 colori diversi.

Per la motorizzazione 100% elettrica sono previste due opzioni: con batteria da 40 kWh o da 52 kWh. Nel primo caso la potenza dichiarata è di 122 cv, nel secondo di 150, con coppia massima di 225 e 245 Nm e autonomia di 310 e 408 km. In base alla scelta delle batterie varia anche il peso, compreso tra un minimo di 1400 e un massimo di 1524 kg. Ai vertici della categoria la funzione di ricarica rapida, grazie al caricatore CC da 100 kW per la batteria da 52 kWh (80 kW per la batteria da 40 kWh) che porta il livello di energia dal 15% all’80% in soli 30 minuti. Entrambe le batterie sono dotate di una pompa di calore e di una funzione di riscaldamento e raffreddamento, per aumentare l’efficienza di ricarica. Particolare interessante, la nuova MICRA è dotata della tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), che permette di usare la batteria per alimentare dispositivi esterni, come aspirapolvere o ventilatori.