Nissan, Qashqai e‑Power di 3^ generazione ha conquistato il Guinness per il viaggio più lungo di un Suv elettrificato

La Nissan Qashqai spinta dal powertrain e‑Power di terza generazione ha conquistato il Guinness World Records per il viaggio più lungo mai compiuto da un Suv elettrificato non plug-in REEV coprendo una distanza di 1.980 km con un pieno di benzina da 55 litri. Nello specifico, la vettura che ha raggiunto il primato in questione è partita da Bogotá, in Colombia, lo scorso 14 luglio, per arrivare il 17 luglio sulla costa caraibica, con i giudici del Guinness World Records che hanno monitorato e verificato ogni tappa del percorso certificando il risultato finale. Questa sfida ha consentito al brand giapponese di dimostrare l'efficienza e l'autonomia del Suv elettrificato che offre un'esperienza di guida speculare a quella di un veicolo elettrico.

La terza generazione di e‑Power, lanciata in Europa sulla Qashqai nel 2025, presenta un gruppo motopropulsore modulare 5-in-1 che integra motore elettrico, generatore, inverter, riduttore e moltiplicatore ed è stata completamente riprogettata per ridurre consumi, emissioni ed offrire, nel contempo, una guida ulteriormente silenziosa. «Il nuovo e‑Power è stato sviluppato pensando alle reali esigenze di guida dei clienti e svolge inoltre un ruolo importante nel percorso di elettrificazione di Nissan - ha dichiarato Richard Candler, Nissan corporate executive, family, product & components strategy - aiutando un numero maggiore di persone a sperimentare i vantaggi della guida elettrica, senza cambiare le proprie abitudini».