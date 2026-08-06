Nissan, Qashqai e‑Power di 3^ generazione ha conquistato il Guinness per il viaggio più lungo di un Suv elettrificato

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La Nissan Qashqai spinta dal powertrain e‑Power di terza generazione ha conquistato il Guinness World Records per il viaggio più lungo mai compiuto da un Suv elettrificato non plug-in REEV coprendo una distanza di 1.980 km con un pieno di benzina da 55 litri. Nello specifico, la vettura che ha raggiunto il primato in questione è partita da Bogotá, in Colombia, lo scorso 14 luglio, per arrivare il 17 luglio sulla costa caraibica, con i giudici del Guinness World Records che hanno monitorato e verificato ogni tappa del percorso certificando il risultato finale. Questa sfida ha consentito al brand giapponese di dimostrare l'efficienza e l'autonomia del Suv elettrificato che offre un'esperienza di guida speculare a quella di un veicolo elettrico.
La terza generazione di e‑Power, lanciata in Europa sulla Qashqai nel 2025, presenta un gruppo motopropulsore modulare 5-in-1 che integra motore elettrico, generatore, inverter, riduttore e moltiplicatore ed è stata completamente riprogettata per ridurre consumi, emissioni ed offrire, nel contempo, una guida ulteriormente silenziosa. «Il nuovo e‑Power è stato sviluppato pensando alle reali esigenze di guida dei clienti e svolge inoltre un ruolo importante nel percorso di elettrificazione di Nissan - ha dichiarato Richard Candler, Nissan corporate executive, family, product & components strategy - aiutando un numero maggiore di persone a sperimentare i vantaggi della guida elettrica, senza cambiare le proprie abitudini».