Nissan riceve il premio Adi per la migliore innovazione 2025 nel settore del Design Industriale

Il Nissan Innovation Program ha ottenuto il premio Eccellenza del Design 2025, assegnato dall'ADI - Associazione per il Design Industriale - nella categoria Ricerca d'Impresa. L'ADI, fondata a Milano nel 1956, e l'ente di riferimento in Italia per la promozione e la valorizzazione del design e design thinking, attraverso attivita culturali, di ricerca e il riconoscimento di premi, contribuendo ad attuare le migliori condizioni per la progettazione dei beni, processi e servizi. Il Nissan Innovation Program, lanciato nel 2022 per promuovere l'innovazione e l'efficienza in azienda, e guidato da Luisa Di Vita, Direttore Comunicazione e Chief Innovation Officer di Nissan Italia, e supportato da un team di 60 persone selezionate nei vari reparti Nissan, per garantire un contributo professionale e creativo derivante da diverse esperienze e conoscenze.
Il programma si basa sulla costituzione di «call for ideas» prodotte direttamente dai dipendenti. Dopo la prima fase di selezione delle idee, si e passato alla prototipazione e alla realizzazione di alcuni progetti destinati ai servizi, quali l'AI reporting e il redesign del «customer after sales journey». Il premio, consegnato nell'ambito di una cerimonia svoltasi presso il WEGIL - spazio polivalente e polifunzionale nel cuore di Roma nel rione Trastevere - e stato ritirato da Luisa Di Vita, che ha dichiarato: «Ringrazio il team di Nissan con cui ho l'onore di lavorare da oltre tre anni e che ha consentito lo sviluppo di nuovi progetti fondati su tre principi chiave: fattibilita, efficienza e nuovi modelli di business. Infine, il mio riconoscimento va al team di consulenza di Sketchin e all'ADI che ha valorizzato il proficuo lavoro di tutta la squadra."