Nissan riparte la rete con iniziativa 2Gether. Sanificazione, tutela clienti e soluzioni pronta consegna

ROMA - La rete Nissan è nuovamente operativa. Per la Fase 2 dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la Casa automobilistica giapponese ha posto in essere una serie di misure per la gestione dei processi di vendita e assistenza, finalizzate a garantire la massima sicurezza. Nei saloni e nelle officine sono stati riorganizzati gli spazi, aggiunti simboli demarcatori sul pavimento e tabelle informative, affinché tutti possano contribuire al distanziamento sociale interagendo in modo sicuro. I clienti, per i quali sono a disposizione gel disinfettante e guanti, sono accolti da personale dotato di dispositivi di protezione individuale.

Sono state fornite indicazioni su modalità e frequenza di pulizia e disinfezione di aree, dispositivi e oggetti. Ad ogni uso le vetture, sia quelle nuove che quelle gestite in officina, sono accuratamente sanificate. Anche sul fronte della scelta delle vettura cambiamo i rapporti tra gli acquirenti e i venditori con nuove modalità e strumenti: showroom virtuali, tutorial, realtà aumentata, consulenti che in videochiamata accompagnano i clienti nella proposta più adeguata alle loro esigenze. Sono tutte soluzioni che rendono più fluido e tempestivo l'accesso alle informazioni e facilitano l'interazione a distanza, limitando l'accesso alla concessionaria.

Nissan intende fornire un segnale di fiducia e dimostrare vicinanza ai clienti attraverso il nuovo programma denominato Nissan 2Gether, una proposta per ripartire insieme. Nissan 2Gether è articolato su vari aspetti che Nissan ritiene fondamentali in questo periodo quali: agevolazioni finanziarie, cooperazione, devolvendo, per ogni vettura venduta, il contributo simbolico di 1 euro al mese per i primi 4 mesi alla Protezione Civile, flessibilità del modello di acquisto e possesso, rassicurazione, offrendo a tutti i clienti l'assistenza stradale gratuita e sicurezza, con appuntamenti personalizzati nelle concessionarie di tutto il territorio. Oltre a prezzi più convenienti rispetto al periodo pre-crisi, si aggiunge per i clienti il vantaggio di poter scegliere soluzioni in pronta consegna.