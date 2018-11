Nissan al Salone di San Paolo con Leaf e Formula E: «Futuro elettrico anche in Sudamerica»

SAN PAOLO - In Brasile, come in Italia, l’auto elettrica stenta a decollare. Ma “qualcosa si muove”. E non è escluso che in tempi non necessariamente lunghi si registri un recupero d’interesse che possa portare a un rapido sviluppo della mobilità a emissioni zero, soprattutto nei centri super inquinati di grandi metropoli come Rio de Janeiro e, soprattutto, San Paolo.

Il discorso potrebbe riguardare altri paesi del Sudamerica, come l’Argentina, la Bolivia e il Cile. E sapete perché? Perché detengono più della metà delle riserve mondiali di litio, elemento fondamentale per alimentare le batterie delle auto elettriche: un’opportunità che alcuni grandi produttori stanno già cogliendo, anche se, per ora, non si registrano riscontri sul mercato locale dell’auto a emissioni zero.

Il tempo ci dirà quali saranno gli sviluppi delle politiche energetiche del Sudamerica e quali le scelte dei grandi gruppi industriali. Intanto la “lepre” Nissan, prima casa automobilistica avventuratosi coraggiosamente sulle strade della nuova frontiera della mobilità, ha portato al Salone di San Paolo la nuova Leaf, l’auto a emissioni zero più venduta del pianeta.

A sottolineare l’impegno sulla sostenibilità ambientale, la Casa giapponese ha portato a San Paolo anche la monoposto di Formula E con cui parteciperà al campionato riservato alle auto a emissioni zero, campionato che nel 2017/2018 avrebbe dovuto dedicare una tappa proprio al GP del Brasile, ma all’ultimo momento la gara è saltata e per ora non figura nel calendario 2018/2019.

In una nota diffusa alla vigilia del Salone brasiliano, la Casa giapponese ha tenuto comunque a sottolineare che «la Leaf e la monoposto di Formula E rappresentano i pilastri della Nissan Intelligent Mobility, roadmap strategica che si propone di ridefinire il modo in cui le auto sono guidate, alimentate e integrate con la società». Se non bastasse, oltre ai due veicoli 100% elettrici, lo stand Nissan è stato dotato anche di schermi e luci alimentati da batterie “di seconda vita” provenienti dalle Leaf: un modo per dimostrare l’impegno totale sul fronte del risparmio energetico.

«I veicoli e le proposte che portiamo al Salone di San Paolo testimoniano la nostra visione per il presente e il futuro della mobilità su scala globale, incluso ovviamente il Brasile» ha dichiarato Marco Silva, presidente di Nissan Brazil. «L’elettrificazione e l’Intelligent Mobility – ha aggiunto - sono destinate a crescere in Brasile e noi saremo in prima linea, con prodotti e servizi studiati ad hoc per soddisfare le esigenze presenti e future dei clienti locali».

All’esterno del padiglione, Nissan ha allestito anche un’area per consentire ai visitatori di provare su strada l’ultimo modello della prima auto di serie a emissioni zero. Quanto alla commercializzazione della Leaf in Brasile, avrà inizio soltanto nel 2019. Ma intanto viene avviato un programma di prevendita che riguarda anche Colombia e Cile, e che verrà poi esteso all’Argentina.