Il veicolo a guida autonoma di Nissan

Nissan sperimenta la guida autonoma a Yokohama. Il programma partirà a novembre con 5 veicoli

Dal 27 novembre 2025 al 30 gennaio 2026, Nissan darà il via ad un programma di mobilità autonoma nelle aree urbane di Yokohama, che includono i distretti di Minato Mirai, Sakuragi-cho e Kannai. Avvalendosi della collaborazione di Boldly Inc., Premier Aid Inc. e Keikyu Corporation, la casa giapponese utilizzerà una flotta composta da cinque veicoli realizzati sulla base del minivan Serena.

Si tratta di un programma che mira a sviluppare un ecosistema in grado di supportare il lancio di servizi commerciali a partire dall'anno fiscale 2027. Per monitorare l'efficienza del sistema, che avrà un centro di controllo presso il distretto di Minato Mirai, saranno reclutati fino a 300 cittadini, i quali potranno beneficiare di un trasporto gratuito in 26 località all'interno del percorso prestabilito in cambio delle loro impressioni sulla qualità del programma.

