Nissan, svelati i prezzi e gli allestimenti della nuova PIXO. Si parte sotto i 20mila euro della versione Engage

Nissan comunica i prezzi della nuova PIXO, la city car 100% elettrica ideale per la guida urbana per via di una lunghezza di 3.796 mm e di una larghezza di 1.790 mm, ma con quattro posti comodi all'interno. Tre gli allestimenti in gamma: Engage, Advance, Evolve. Nello specifico, la variante Engage già dispone, di serie, della compatibilità con lo smartphone attraverso Apple CarPlay ed Android Auto e del caricatore AC da 11 kW.

La versione Advance aggiunge la Suite Google con EV Route Planner e l'assistente Gemini, oltre ai sedili posteriori scorrevoli. Mentre l'allestimento Evolve, si arricchisce ulteriormente attraverso i cerchi in lega da 18 pollici, il sistema One-Pedal con palette al volante, l'Hands-Free parking, il Cruise Control adattivo con funzione Stop & Go, mediante la tecnologia che sorveglia l'angolo cieco con intervento attivo e con il Cold Pack, che offre la possibilità di riscaldare il sedile del guidatore e del passeggero.

Per tutti gli equipaggiamenti della PIXO la batteria ha una capacità di 27,5 kWh, che promette un'autonomia fino a 259 km nel ciclo WLTP ed accetta una potenza di 50 kW nella ricarica rapida in corrente continua per passare dal 15% all'80% della capacità in circa 28 minuti. I prezzi partono dai 19.990 euro della PIXO Engage ed arrivano ai 22.700 euro della variante Evolve, passando per i 21.300 euro dell'allestimento Advance.