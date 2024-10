Nissan utilizza l'AI per scovare i difetti di verniciatura. Sistema scatta 15mila foto di ogni veicolo dopo verniciatura

Nissan utilizza l'intelligenza artificiale per individuare le imperfezioni della verniciatura delle auto prodotte negli stabilimenti di assemblaggio statunitensi. Circa tre anni fa, - secondo quanto riporta il sito motorauthority.com - la casa automobilistica ha iniziato a utilizzare il sistema di verifica delle superfici Autis basato sull'intelligenza artificiale, che avrebbe migliorato del 7% il tasso di rilevamento dei difetti nello stabilimento di Smyrna, nel Tennessee. Il sistema utilizza telecamere ad alta risoluzione per scattare 15.000 foto di ogni veicolo all'uscita dalla cabina di verniciatura. Queste immagini vengono poi analizzate da un software di intelligenza artificiale per trovare i difetti. «L'occhio umano è in grado di individuare l'85-95% dei difetti, ma Autis ne identifica oltre il 98%", ha dichiarato Travis Fritsche, ingegnere di processo della Nissan. I tecnici continuano a verificare i potenziali difetti di verniciatura segnalati dal sistema utilizzando monitor e smartphone aziendali dedicati e indossati al polso. Secondo Nissan, l'assistenza dell'intelligenza artificiale riduce l'affaticamento degli occhi e consente di avere più tempo per correggere i problemi di verniciatura.

La casa giapponese ha iniziato a utilizzare robot dotati di laser per la scansione dei difetti di verniciatura nel 1985. I primi robot erano in grado di identificare difetti di verniciatura di soli 0,3 millimetri in 45 secondi, mentre il sistema Autis è in grado di identificare difetti di soli 0,2 millimetri in meno della metà del tempo. Il sistema basato sull'intelligenza artificiale crea anche una libreria di difetti confermati che può utilizzare come riferimento futuro per migliorare le proprie prestazioni: questa stessa libreria può essere studiata dagli ingegneri per risolvere eventuali problemi con i processi di verniciatura per veicoli e colori specifici. Secondo Nissan, finora Autis ha valutato oltre 500.000 veicoli presso lo stabilimento di Smyrna. Lo stesso sistema di rilevamento dei difetti di verniciatura viene utilizzato anche negli stabilimenti di Canton, nel Mississippi, e di Aguascalientes, in Messico. Questi tre impianti coprono la maggior parte dell'attuale gamma Nissan, tra cui Altima, Frontier, Kicks, Leaf, Murano, Pathfinder, Rogue, Sentra e Versa.