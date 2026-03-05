​Nissan X-Trail, è arrivato a quota 8 milioni di unità. In 25 anni si è trasformato da Suv in crossover elettrificato

Nissan X-Trail, attualmente commercializzato in 95 paesi in tutto il mondo, è sul mercato da 25 anni ed è stato venduto in oltre 8 milioni di unità. Nato come Suv pratico e robusto, adatto anche all'off-road, nel tempo, si è evoluto, nel segno dello spazio e della sostenibilità. Infatti, oggi è un crossover elettrificato che adotta la tecnologia ibrida e-Power ed il sistema di trazione integrale e-4ORCE, che sfrutta un motore elettrico per distribuire rapidamente la coppia sull'asse posteriore. Nel corso di quattro generazioni, questo modello ha costruito una forte presenza in diversi mercati a livello globale, ottenendo successo commerciale in Africa, Oceania, Asia e Sud America.

Dalla terza generazione ha debuttato nel mercato statunitense con il nome Rogue, dove è diventato, e rimane, il veicolo più venduto di Nissan. Il suo nome indica nella X la capacità di affrontare ogni tipologia di percorso e la prima generazione rappresentava un'alternativa ai fuoristrada tradizionali. «Con il suo design semplice, pratico e robusto - ha ricordato Shinchiro Irie, program design director - X-Trail è stato da subito apprezzato dalle giovani famiglie che amavano le attività all'aria aperta e dai clienti con uno stile di vita attivo». La X-Trail attuale consente di ospitare fino a 7 persone, propone motorizzazioni mild hybrid ed e-Power, «l'elettrico senza spina» che affida la trazione esclusivamente al motore elettrico ed utilizza un propulsore termico come generatore per ricaricare la batteria. In questo modo, offre la tipologia di guida delle vetture elettriche senza la necessità di effettuare soste per la ricarica.