Noleggio protetto se perdi il lavoro non perdi l’auto. Garanzia Arval vale anche in caso di invalidità permanente

ROMA - L’affitto a lungo termine dell’ auto diventa a zero stress con la nuova formula assicurativa ‘Noleggio Protettò. Lanciata da Arval, garantisce al clienti la disponibilità del veicolo anche in caso di interruzione momentanea del pagamento dei canoni per la perdita del lavoro o per un infortunio con invalidità permanente. Messa a punto in collaborazione con Nobis Assicurazioni, questa proposta è diretta alla platea dei lavoratori dipendenti.

Si tratta di una soluzione che, in questo momento di grande incertezza economica, punta a essere di sprone a cambiare l’ auto, optando per la formula del noleggio a lungo termine anziché l’acquisto. Dalla società del gruppo BNP Paribas, leader in Italia nella fornitura di servizi per la mobilità, chiariscono come l’offerta preveda un costo aggiuntivo di 8 euro rispetto al normale pagamento del canone mensile (variabile a seconda del modello scelto e dei servizi integrati) previsto per affitti di 36/48 mesi.

Nel dettaglio, si potrà appunto continuare a guidare il veicolo in uso anche se non si potranno più pagare i canoni per la perdita del posto di lavoro per giustificato motivo oggettivo e per grave invalidità a seguito di infortunio. Il cliente sceglierà se mantenere il contratto di noleggio e avere fino a sei canoni di rimborso oppure se effettuare la chiusura anticipata del contratto, con piena copertura assicurativa delle penali e degli altri costi dovuti, per un massimo di 20.000 euro. Inoltre, Noleggio Protetto tutela l’automobilista anche in caso di ricovero ospedaliero, prevedendo il rimborso del canone versato e non goduto per i giorni di ricovero, fino a un massimo di 2.000 euro.

Al riguardo, Dario Casiraghi, Direttore Retail e New Business Development di Arval Italia chiarisce: «La fase post emergenza ha messo in luce il bisogno di sicurezza delle persone, che si traduce anche nella volontà di avere a disposizione un mezzo di trasporto privato con cui muoversi senza rischi. Per noi la sicurezza deve essere percepita a 360ø ed è per questo che abbiamo voluto offrire questa polizza». Maria De Nobili, direttore divisione Automotive e Fleet insurance di Nobis Assicurazioni, aggiunge: «Noleggio Protetto garantisce la massima serenità a tutti coloro che desiderano noleggiare un’ auto a lungo termine perché apporta flessibilità e solleva dalle spese aggiuntive di penali e franchigie in occasioni impreviste».