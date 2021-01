Nuova 500 elettrica 3+1, quella porta in più che fa la differenza

MILANO - È pronta ad alimentare il graduale passaggio alla mobilità elettrica, ma soprattutto è una 500. Anzi, è la Nuova 500. La prima vettura di serie 100% elettrica di FCA porta con se un nome altisonante, desiderosa di motorizzare il Paese proprio come fece la sua progenitrice oltre 60anni fa. E dopo le versioni berlina e cabrio, una consuetudine anche nel passato, spunta una versione inedita, che non intacca il talento urbano della piccola di casa Fiat, ma ne esalta la funzionalità. Si chiama “3+1” la nuova variante di Nuova 500. Dimensioni e specifiche stilistiche sono immutate, a fare la differenza è la terza portiera.

Soluzione che di fatto ha pesato per soli 30 kg, che amplifica ulteriormente la versatilità di 500. Un'auto che pur rimanendo compatta diventa ancora più funzionale. La terza porta permette di salire a bordo più agevolmente, di caricare e scaricare oggetti voluminosi con maggiore facilità e di posizionare in modo rapido e semplice il bambino sul seggiolino o sul rialzino. Esempi calzanti nell'inquadramento del cliente tipo. Da segnalare poi che la piccola terza porta si apre soltanto dopo aver aperto la porta anteriore in modo che gli occupanti posteriori non possano aprirla involontariamente.

Esattamente come è stato per chi è arrivato prima, pure la Nuova 500 “3+1” debutterà in edizione La Prima. Un'allestimento che rappresenta in poche parole la summa di tutti gli elementi disponibili per la nuova vettura di casa FCA. Che si contraddistingue per una serie di dettagli esclusivi: fari full led con design “Infinity”, cerchi da 17” bicolore diamantati e inserti cromati sui finestrini e sulla fiancata. Sedili, cruscotto e volante in eco-pelle, monogramma Fiat sui sedili, volante bicolore e targhetta dedicata “la Prima” sul montante. Sul fronte del comfort: sedili anteriori regolabili a sei vie, tappetini, specchietto retrovisore interno elettrocromico e sensori di parcheggio a 360° “drone view”. Mentre alla voce sicurezza presenta ad uno ad uno tutti i dispositivi portati al debutto dal nuovo modello elettrico. Ad aprire le danze è l'Intelligent Adaptive Cruise Control (iACC) con Lane Centering. Ci sono poi il Traffic-sign recognition e l'Autonomous Emergency Brake con riconoscimento pedoni e ciclisti. A questi bisogna sommare l'Intelligent Speed Assistant e il Lane Control. Ad alimentare la facilità di guida ci pensano la telecamera posteriore ad alta risoluzione con griglie dinamiche e i sensori di parcheggio a 360° con urban blind spot. Parte del corredo sono pure i sensori crepuscolari e gli abbaglianti automatici, la chiamata di emergenza e il freno di stazionamento elettronico. Inoltre l'allestimento La Prima ha di serie il condizionatore automatico, la wearable key a sassolino, il fast charge da 85kW e il cavo Mode 3 da 11kW per la ricarica domestica o pubblica.

Di fatto la 3+1 presenta le medesime specifiche tecniche della Nuova 500. Ma, trattandosi della Prima, si presenta con la componente elettrica più performante. Ovvero quella equipaggiata di pacco batterie agli ioni di litio da 42 kWh. Un accumulatore che assicura, stando al ciclo di omologazione WLTP, 320 km di autonomia (460 in ambito urbano). Tale sistema può inoltre essere ricaricato presso le infrastrutture di ricarica veloce sino ad un massimo di 85 kW. Per ripristinare l’80% dell’autonomia utilizzando una colonnina rapida sono sufficienti 35 minuti, mentre per ricaricare energia sufficiente a percorrere 50 km bastano cinque minuti.

Quanto invece alla potenza del motore elettrico sincrono a magneti permanenti, questa 3+1 in edizione La Prima sviluppa 118 cavalli. La velocità massima è limitata elettronicamente a 150 km/h, mentre lo 0-100 km/h viene coperto in nove secondi netti. La Nuova 500 3+1 è già ordinabile con prezzi a partire da 31.900 euro per la Passion (2.000 euro in più rispetto alla berlina), da 33.400 euro per la Icon e da 37.900 euro per la serie speciale la Prima. Si tratta pertanto degli stessi allestimenti destinati alle versioni berlina e cabrio, che dal lancio hanno alimentato la gamma pure con il modello Action. Modello equipaggiato invece con un pacco batterie da 23,8 kWh, in grado di assicurare un'autonomia nel ciclo WLTP di 180 km (240 se il rifermento è la città). Il cui motore elettrico ha una potenza leggermente inferiore, ferma a quota 95 cv. Inoltre l'accumulatore in questione può essere ricarico presso le infrastrutture di ricarica veloce fino a 50 kW di potenza.

L’arrivo della Nuova 500, versione elettrica del mitico cinquino, ha amplificato (ma soprattutto rinnovato) la disponibilità di accessori forniti dal reparto Mopar. Specifiche utili sia a rendere più personale e personalizzabile l’auto, ma pure ad alimentare l’offerta in termini di connettività. Trattandosi di un’auto elettrica grande attenzione è stata data all’aspetto “sostenibile” di alcuni nuovi accessori, senza per questo tralasciare elementi come la sportività o altri che richiamassero alla storia di 500. Sono state realizzate quattro caratterizzazioni differenti. Il livello di personalizzazione di Nuova 500 passa pure dall’avvolgi cavo per la ricarica. Mentre la connettività è legata anche alla App FIAT (disponibile per smartphone).