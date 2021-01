Nuova 500 elettrica, dalla 3+1 agli accessori Mopar. Il mito a batterie si prende la scena

MILANO - La scelta della terza porta è un chiaro omaggio al passato. Proprio come la prima 500 del 1957, che presentava le portiere incernierate sulla parte posteriore: un ritorno alle radici del modello in un proficuo dialogo tra passato e futuro. Il risultato è un nuovo body, che si aggiunge alla berlina e alla cabrio, le cui misure però rimangono invariate, senza un solo centimetro di ingombro in più. È collocata sul lato destro della vettura.

Il mondo Mopar, ovvero la sezione FCA dedicata agli accessori e all'assistenza, ha sviluppato tutta una gamma di optional destinati alla Nuova 500, utili anche ad esaltare la componente sostenibile. Come il D-Fence Pack, composto da filtro abitacolo ad alta pressione, purificatore d’aria e lampada UV che aiuta ad igienizzare l’interno dell’auto in 3 step: migliora la qualità dell’aria proveniente dall’esterno, purifica quella già all’interno dall’abitacolo.

Grazie all’applicazione FIAT è possibile controllare da remoto la propria Nuova 500: si può verificare lo stato di ricarica, aprire e chiudere le porte, attivare le luci e programmare il condizionatore. Si possono ricercare le colonnine di ricarica pubblica più vicine e gestire la manutenzione della vettura. E in caso di necessità o pericolo, l’auto metterà subito in contatto il guidatore con un operatore per l’invio dei soccorsi o dell’assistenza.