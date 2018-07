Nuova Aygo, un pieno di sicurezza e tecnologia per l'evoluzione della piccola di Toyota

COPENAGHEN - La Aygo è uno dei pochi modelli del segmento A che offre di serie il sistema Pre-crash, attivo a velocità compresa tra 0 e 80 km/h. Quando ravvisa la possibilità di un impatto lancia un allarme sonoro e prepara l’impianto frenante ad applicare una forza aggiuntiva non appena il guidatore preme il relativo pedale. E se questi non reagisce, l’elettronica provvede a ridurre automaticamente la velocità fino a 30 km orari.

Probabilmente la novità tecnica principale della rinnovata Aygo è la trasmissione x-shift, un cambio robotizzato che, gestendo in maniera ottimale la collaborazione tra motore, frizione e differenziale. Con tre modalità di funzionamento: oltre a Retro, c’è Easy che determina un comportamento da normale cambio automatico e Manual che consente la gestione sequenziale anche per mezzo delle alette al volante.

Ampia e articolata, pur disponendo sulla sola motorizzazione 3 cilindri 1.0 a benzina da 72 cv, la gamma Aygo 2018 è in grado di soddisfare un ampio ventaglio di esigenze, a prezzi compresi tra 11.850 e 15.900 euro. L’allestimento base, si chiama x-cool e precede le versioni – via via più ricche e complete – x-play, x-fun, x-cite e x-trend. Ogni livello è disponibile con il cambio robotizzato Mmt che prevede un sovrapprezzo di 800 euro rispetto al manuale a 6 rapporti.

Tra gli allestimenti della Aygo, due sono in realtà delle «Special edition» destinate a essere periodicamente aggiornate per sfruttare a fondo le potenzialità del modello. Sono la variante più esclusiva x-cite, riconoscibile per l’appariscente livrea metallizzata Magenta Splash, e la x-trend che privilegia invece il look dinamico. In ottobre l’offerta verrà arricchita con la versione top di gamma x-clusiv: livrea bicolore, sedili con inserti in pelle, cerchi in lega da 15 pollici dedicati, listino da definire.