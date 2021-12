Nuova C3 Aircross, look rivisto ed un pieno di tecnologia per il Suv compatto targato Citroen

Citroën è da sempre un marchio coraggioso, in molti casi anticonformista, come fu il suo fondatore, l’indimenticato monsieur André. La capacità di stupire è stata al centro della sua storia, in molti casi con esiti molto sorprendenti (2 Chauvel, Traction Avant, DS…), in altri meno. Oggi l’impressione è che lo storico marchio francese sia costretto dalle logiche industriali imposte dall’appartenenza al gruppo Stellantis, a fare scelte controcorrente. A fronte di uno stile originale, come sempre fuori dal coro e lontano dall’omologazione dilagante, il nuovo crossover ignora infatti le motorizzazioni elettrificate ormai imposte dalla transizione energetica in atto e si affida a tradizionali motori benzina e diesel già utilizzati su altri modelli del gruppo (DS e Peugeot).

La nuova C3 Aircross può essere equipaggiata con il noto PureTech 3 cilindri a benzina nelle versioni da 110 o 130 cv oppure con il turbodiesel BlueHDi declinato nelle potenze di 110 o 120 cv. Le versioni più potenti adottano il cambio automatico a 6 marce EAT6. I fatti, ovvero il mercato, ci diranno se e quanto pagherà questa scelta, che per ora non ha condizionato le vendite. Intanto vale la pena riconoscere al nuovo crossover francese la capacità di distinguersi, nel competitivo segmento di appartenenza, con soluzioni stilistiche originali e un’attenzione fuori del comune al comfort e alle dotazioni hi-tech.

La rivisitazione dello stile – sia chiaro - non ha comportato rivoluzioni, ma di certo il restyling introdotto dopo 4 anni (e 340.000 unità vendute) ha conferito alla C3 Aircross un aspetto più “importante”, in grado di esprimere robustezza senza tuttavia compromettere il ruolo identitario di certi dettagli, come il doppio chevron cromato che si espande in direzione dei proiettori a LED. La nuova griglia e la protezione inferiore fanno il resto, ma ad incidere sull’originalità dell’insieme interviene anche un ampio assortimento di combinazioni cromatiche, con svariate combinazioni fra tinte esclusive, decori, cerchi in lega.

Gli interni, come tradizione in casa Citroën, rappresentano decisamente il punto forte della C3 Aircross. Sono disponibili 5 varianti di personalizzazione, ma il crossover francese offre in tutte le configurazioni la migliore abitabilità della sua categoria, grazie al notevole spazio per le gambe nei sedili posteriori e all’altezza del tetto dell’abitacolo. Impareggiabile la modularità grazie alla panca posteriore scorrevole in due parti indipendenti e alla possibilità di ripiegare a tavolino lo schienale del sedile anteriore lato passeggero consentendo così una lunghezza di carico di 2,40 metri. Il vano bagagli offre un volume di 410 litri, che diventano 520 quando i sedili posteriori vengono avanzati e 1.289 quando vengono abbattuti gli schienali. Tra i valori aggiunti, le tendine parasole e il tetto panoramico apribile che conferisce una luminosità eccezionale. Una nuova console centrale, poi, integra un grande vano portaoggetti accessibile anche dai passeggeri seduti dietro. Ma il punto forte, in materia di comfort, è rappresentato dai sedili, in grado di trasmettere una comodità percepibile al primo impatto, grazie alla schiuma ad alta densità spessa 15 mm nello strato superficiale. Secondo i progettisti “sono sedili in grado di assicurare la postura ideale per affrontare anche lunghi viaggi”.

Altro punto forte della C3 Aircross è rappresentato dalla ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida. Ben 12 i dispositivi hi-tech al servizio della sicurezza e del comfort. Tra questi spicca il grip control con Hill Assist Descent, che agevola la marcia su percorsi scivolosi, innevati o in fuoristrada. Ma non solo: è stato introdotto anche l’head-up display, che consente di accedere alle informazioni utili proiettate a colori nel campo visivo del guidatore, e non mancano la telecamera di retromarcia, il park-assist, il riconoscimento dei cartelli stradali con i limiti di velocità, la frenata automatica d’emergenza, l’avviso di uscita involontaria dalla corsia, la sorveglianza dell’angolo morto, la commutazione automatica dei fari, l’avvisatore di stanchezza.

Eccellente anche la dotazione di tecnologie per la connettività: al centro della plancia c’è un nuovo schermo da 9 pollici con comandi a sfioramento. Il navigatore Connect Nav è di nuova generazione e, in caso di avaria o incidente, il Connect Box Citroën consente di mettersi in contatto con una piattaforma di assistenza. A bordo della C3 Aircross, inoltre, è possibile ricaricare lo smartphone senza fili e le applicazioni compatibili del telefonino sono accessibili anche dal touch-pad grazie alla funzione mirror screen compatibile con Android Auto e Apple Car Play. Tutti contenuti d’assoluta avanguardia. Tranne i motori.