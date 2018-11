Nuova Cherokee, il salotto a ruote alte di Jeep. Look moderno, interni raffinati e tanti aiuti alla guida

RAGUSA - Era tempo di cambiare. E così è stato. Ma invece di stravolgere, quelli di Jeep hanno preferito evolvere in chiave restyling il modello Cherokee. Poco ritocchi, utili ad affinare un modello chiave della gamma a Stelle Strisce. Scelte che ne esaltano il design tanto quanto l’aspetto tecnico, aggiornato per mantenere alto il livello di efficienza offerto. Le proporzioni sono pressoché invariate, mentre i particolari della sezione frontale e di quella posteriore alimentano il family feeling, garantendo una maggiore freschezza a Cherokee. E in questo vortice di novità, le certezza del mutamento dei gruppi ottici è invece una garanzia nel processo di cambiamento. La riconformazione dei fari a LED con luci diurne e quella dei fendinebbia impreziositi da finiture lucide, si accompagna alla tipica calandra Jeep.



Il design differente infonde maggiore carattere a tutta la fascia frontale. Mentre il focus nella zona posteriore riguarda una sottile cornice di luci a LED rosse che avvolge le luci degli stop e gli indicatori di direzione. Presente la mano dei designer anche per quanto riguarda il portellone del cofano bagagli, che si fregia di una barra luminosa integrata e di una maniglia posizionata più in alto per una maggior praticità d’uso. Ma il vantaggio tangibile si presenta alla disponibilità di volume di carico. Perché la nuova Jeep Cherokee vanta 70 litri di capacità in più. Ovvero la quota è salita sino a 570 litri (considerata fino alla copertura del tetto) che diventano 1.555 quando la seconda fila di sedili viene abbattuta. Un miglioramento concreto, ai fini di renderla ancora più “familiare” nelle sue competenze.

Il Suv di FCA non lascia al caso nemmeno la vita di bordo, segnata come di consueto dalla presenza del sistema Uconnect. A seconda dell’allestimento la Cherokee può essere equipaggiata con quello da 7 o 8,4 pollici. Due diversi formati per il touchscreen ad alta risoluzione. Il rinnovamento di Jeep Cherokee si fonda poi su basi solide. Fondamenta che hanno nel 2.2 Multijet II il principale protagonista di questo restyling, che vanta ora una serie di aggiornamenti finalizzati al massimo rendimento. Offerto in due livelli di potenza, 150 e 195 cavalli, è proprio quest’ultimo il primo disponibile a listino. Il successivo arriverà in corso d’opera.

Quanto a risorse di coppia, il 150 cavalli mette sul piatto 350 Nm. Sono invece 450 quelli del 195. Numeri importanti, che vantano configurazioni differenti. Perché il primo viene equipaggiato con il cambio manuale a sei rapporti, mentre il secondo è accoppiato all’automatico nove marce TorqueFlite.

Come per la versione pre-restyling, la Jeep Cherokee è a listino anche nel formato due ruote motrici. La novità più rilevante è che il 2.2 da 195 cv e il cambio automatico a nove marce saranno offerti anche sulla trazione anteriore. Mentre sono standard sulle versioni a quattro ruote motrici.

La gamma della rinnovata Jeep Cherokee segue indicativamente gli stessi criteri dell’attuale. Quindi le denominazioni degli allestimenti sono le stesse, con l’aggiunta della versione Business, che ovviamente strizza l’occhio al mondo delle flotte. Ciò che conta è che a partire dall’allestimento d’ingresso il corredo si possa definire più che completo. Un “bagaglio” ricco sia sul fronte della sicurezza, sia su quello delle dotazioni più generaliste. Basti pensare che sono presenti quattro porte Usb, più una presa di corrente da 230 V. Oltre al fatto che Apple CarPlay e Android Auto siano una garanzia imprescindibile. In nome della sicurezza presenziano il sistema antiribaltamento Electronic Roll Mitigation (ERM), l’Active Forward Collision Warning-Plus con Pedestrian Emergency Braking ed altri, oltre a ben 8 airbag. Al di là della terminologia in inglese, la nuova Jeep Cherokee provvede a frenare quando siete distratti e magari non siete attenti ai pedoni.

Allo stesso modo vi avvisa se state passando inavvertitamente la linea di demarcazione della corsia, oltre a sincerarsi che non vi venga in mente di azzardare un sorpasso quando qualcuno sta per sopraggiungere alle spalle. Una presenza importante di dispositivi legati alla sicurezza, parte del corredo standard di nuova Jeep Cherokee. Quanto agli allestimenti, si parte dal modello Longitude, equipaggiato con cerchi in alluminio verniciato da 17”, pomello del cambio e volante in pelle con comandi radio integrati. Si passa a quello Business, dotato di quadro strumenti configurabile TFT a colori da 7”, nuovi cerchi premium in alluminio verniciato da 18” e sistema UconnectTM 8,4” NAV. Si sale sulla Limited che offre di serie l’Adaptive Cruise Control-Plus con funzione Stop & Go e sensori di parcheggio anteriori. E si chiude alla voce Overland, equipaggiata con sedili ventilati (anteriori) in pelle nappa e quelli posteriori riscaldabili. Il listino, più basso del precedente, parte da 43.000 euro.