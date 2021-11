Nuova Classe C, l'assistente digitale insegna come usarla. Dialoga e impara grazie all'app “Mercedes me”

MILANO - Maggiordomo perfetto. L’assistente vocale, orgoglio della Stella, dialoga e impara grazie all'attivazione dei servizi online nell'app “Mercedes me”. Per esempio funzioni come l’accettazione di una telefonata in entrata non richiedono più la parola d’ordine “Hey Mercedes”. Il sistema sa spiegare le funzioni della vettura, aiuta a collegare lo smartphone via Bluetooth e anche a trovare la cassetta del pronto soccorso.

Tutto casa e vettura. La funzione Smart Home disponibile con l’esclusiva interfaccia Mbux puòtrasformare la Classe C in una centrale di comando mobile per l'abitazione che i sensori e gli attuatori, in sintonia con il più generale concetto di “Smart Home”, rendono sempre più intelligente e connessa: temperatura e luci, tapparelle ed elettrodomestici possono così essere controllati e gestiti dall’abitacolo dell’auto.

Agilità ed equilibrio. L’asse posteriore sterzante opzionale rende la Classe C più agile, ma anche più stabile. L'angolo di sterzata di 2,5 gradi riduce di 43 cm (a 10,64 metri) il diametro di volta. Fino a 60 km orari le ruote posteriori sterzano in controfase rispetto alle anteriori, agevolando le manovre. Oltre questo limite sterzano nella stessa direzione, migliorando la tenuta di strada e la precisione nelle curve.