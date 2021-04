Nuova CX-5, un prodotto d’eccellenza della gamma Mazda. Motori brillanti e comfort assoluto

In casa Mazda è stato varato da tempo il piano Sustainable Zoom-Zoom 2030, che prevede l’arrivo di veicoli ibridi ed elettrici e l’incremento delle attività di ricerca avanzata sul fronte dei biocombustibili. Segno di una coscienza ambientalista inequivocabile. Ciò detto, i vertici dell’azienda di Hiroshima hanno deciso, per la CX-5 di terza generazione, di andare avanti con le motorizzazioni termiche, benzina e Diesel. Se non bastasse, sono stati esclusi dalla progettazione anche i “piccoli” propulsori 3 cilindri turbo diffusisi tra la concorrenza, e si è puntato con convinzione sull’evoluzione dei motori 4 cilindri benzina (gli unici aspirati del segmento) e diesel, con cambi a 6 marce e con aggiornamenti circoscritti alla sfera dell’efficienza.

Per la nuova Mazda CX-5 sono dunque disponibili 4 motori, due benzina (della famiglia Skyactiv-G) e due Diesel, sempre 4 cilindri. I primi hanno le cilindrate maggiori della categoria, 2.0 e 2.5 litri, con potenze di 165 e 194 cv. Entrambi sono dotati di tecnologia per la disattivazione dei cilindri, ideale per contenere consumi ed emissioni. Per i Diesel (disponibili da aprile con una doppia turbina a geometria variabile) la cilindrata è 2,2 litri e la potenza scende a 150 e 185 cv, ma con valori di coppia eccellenti (380 e 445 Nm).

Per tutte le motorizzazioni la Casa dichiara consumi inferiori rispetto al modello uscente e, soprattutto, una riduzione media del 7% delle emissioni di CO2 (WLTP). “I nostri ingegneri – è stato spiegato in sede di presentazione - hanno concentrato il lavoro di aggiornamento sulla riduzione degli attriti, hanno rivisitato la trasmissione automatica, affinato la trazione integrale e ottimizzato il funzionamento del pedale dell’acceleratore che ora promette una migliore risposta e controllo del veicolo, oltre ad assicurare un recupero d’energia in fase di rilascio”.

Provata su strada, la nuova CX-5 ha confermato i pregi che ne hanno fatto un prodotto d’eccellenza della gamma Mazda: inevitabile ma accettabile la tendenza al rollio, nel complesso il comportamento dinamico è soddisfacente, la guida rilassante, lo sterzo preciso, i freni ben modulabili, il comfort assicurato.

I prezzi della nuova Mazda MX5 oscillano tra un minimo di 33.150 euro e un massimo di 49.550, ma sono previste agevolazioni, con sconti fino a 4.500 euro in caso di permuta o rottamazione, e particolari condizioni per l’assistenza post vendita.