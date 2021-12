Nuova Fabia supera l'esame di maturità. La 4^ generazione della compatta Skoda alza molto l'asticella della qualità

Che la produzione Skoda fosse in fase di rapida e radicale evoluzione lo si sapeva da tempo. Basta pensare all’offensiva di prodotto che ha portato il marchio ceco a presidiare in forze il mercato dei Suv con tre modelli ben distinti per taglia e fascia di prezzo, a innervare la sua offerta di vetture di fascia medio-alta (la versatile Octavia e l’ammiraglia Superb) con l’ibrido “alla spina”, a esordire con Enyak iV nel mondo del full-electric, ottenendo subito in Germania un riconoscimento molto ambito: il “Volante d’oro” come miglior Suv elettrico.

A dare manforte all’escalation del marchio, testimoniata dai 900 milioni di utile operativo registrato nei primi nove mesi del 2021 (ma con qualche timore suscitato per il prosieguo dell’anno dalla crisi dei semiconduttori) arriva ora la nuova generazione della Fabia, un modello fondamentale sotto l’aspetto dei numeri perché si inserisce nel segmento B, strategico in Europa ma soprattutto in Italia dove, tra vetture e Suv, vale costantemente più di un terzo del mercato totale.

Basta uno sguardo per capire che “nuova” in questo caso non è un attributo di maniera, ma lo specchio fedele della realtà: rispetto alle tre generazioni che l’hanno preceduta a partire dal 1999 e che hanno finora conquistato 4,5 milioni di clienti, si presenta con un look diventato più dinamico ed emozionale che testimonia come la Fabia 2021 si sia adeguata adeguata al cambiamento di un brand che non rinnega le tradizionali doti di affidabilità e concretezza, ma punta a rivisitarle nel segno della creatività stilistica e tecnologica.

Di questa svolta il disegno affilato dei gruppi ottici a Led sottolineati dalla sottile firma luminosa delle luci diurne rappresenta un significativo “biglietto da visita”, come pure le linee della carrozzeria che ripropongono alcuni dettagli di forma triangolare, rendendo esplicito omaggio a uno degli elementi costitutivi della bandiera ceca.

Ultima tra i modelli di segmento B del gruppo Volkswagen a utilizzare la piattaforma modulare Mqb-A0 – la cui gestione globale, ma con un occhio di riguardo per i mercati emergenti, è stata affidata proprio alla Skoda, a ulteriore conferma del prestigio e della credibilità conquistati nella galassia di Wolfsburg – la nuova Fabia mostra con i fatti di averne sfruttato al meglio le potenzialità, a cominciare dalla possibilità di mantenere il peso praticamente immutato nonostante l’aumento delle dimensioni.

La lunghezza cresciuta di 111 mm, arrivando a 4.108, ha superato per la prima volta il muro dei 4 metri. E i 94 mm aggiuntivi hanno portato in dote un passo di 2.564 mm, superiore a quello della precedente generazione dell’Octavia, regalando uno spazio più che generoso agli occupanti, come abbiamo potuto verificare nel corso della prova su strada, e ai bagagli, che hanno a disposizione un volume aumentato di 50 litri rispetto al precedente modello, che già vantava il vano più grande del segmento di competenza.

Adesso con l’equipaggio al completo il carico può arrivare a 380 litri, che salgono a 1.190 se si abbattono gli schienali dei sedili posteriori, mentre nell’abitacolo i rivestimenti e le lavorazioni di ottima qualità creano un ambiente comodo e accogliente, nel quale si fanno notare il volante a due razze e il parabrezza riscaldabili – come i retrovisori esterni che per la prima volta dispongono della funzione anti-abbagliamento – e il display centrale flottante del sistema di infotainment che può essere da 6,5, 8 (di serie sul mercato italiano) e 9,2 pollici.

Sotto il profilo dinamico la nuova Fabia si presenta in Italia offrendo la scelta è fra quattro motori,tutti 3 cilindri 1.0 a benzina Evo di ultima generazione, pensati per garantire la migliore combinazione tra brillantezza e sobrietà. Si tratta degli aspirati Mpi da 65 e 80 cv del cui sviluppo Skoda è responsabile per l’intero gruppo Vw e dei turbo Tsi da 95 e 110 cv dotati di filtro antiparticolato. L’ultimo offre la scelta tra un cambio manuale a 6 rapporti e un automatico doppia frizione a 7, mentre per gli altri propulsori è prevista soltanto la trasmissione manuale a 5 marce.

Nella prova su strada tra le colline vinicole del Veronese e le sponde del lago di Garda la Fabia con il turbo più potente, ben assecondato dal cambio Dsg, si è rivelata equilibrata e brillante, agile e ben piantata sull’asfalto nei tratti più tortuosi del percorso. Oltre che piacevole da guidare al punto da non far rimpiangere la decisione di Skoda Italia di non commercializzare, almeno inizialmente, il turbo1.5 Tsi a benzina da 150 cv che si colloca al vertice della gamma e dispone della tecnologia di disattivazione di due cilindri, quando il loro apporto non è indispensabile, allo scopo di ridurre consumi ed emissioni.

La gamma italiana propone i livelli di allestimento Ambition e Style, il primo dei quali è l’unico disponibile per la versione d’accesso da 60 cv, il cui prezzo parte da 16.900 euro ed è già comprensivo di dispositivi di assistenza alla guida come il sistema di frenata automatica con riconoscimento pedoni, il cruise control e il mantenimento della corsia di marcia. All’estremità opposta dell’offerta c’è la Fabia 1.0 Tsi Evo Style da 110 cv che costa 20.500 euro.