La nuova Giannini dà Spettacolo a Vallelunga. Bagno di folla all'autodromo romano per il ritorno del famoso brand sportivo

Giannini Spettacolo ha dimostrato di non essere solo una meraviglia estetica. Messa alla prova sulla pista dell’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, la nuova supercar compatta di Giannini Automobili, basata sulla 500 Abarth, ha fatto vedere di che cosa è capace il suo motore 1.4 T.JET turbo con 250 Cv e coppia di 360 Nm, che garantiscono uno scatto da 0 a 100 km/h in 5 secondi e velocità fino a 280 Km/h – il tutto su una Cinquecento che mantiene l'omologazione di un veicolo stradale. Nelle piste e nelle aree private si può attivare – appunto - la modalità “pista” e allora le emozioni sono assicurate. La massa inferiore a una tonnellata (985 kg) contribuisce a una corsa rombante cui hanno assistito i circa 6000 partecipanti al Track Day tenuto a Vallelunga dallo storico marchio dell’auto romano, l’unica azienda del settore nella Capitale.

Tanti i Vip che hanno fatto capolino, insieme ai rappresentanti dei media e a potenziali clienti – e alcuni di loro sono scesi in pista come passeggeri, mentre al volante della piccola sportiva si è messo Albert Colajanni, personaggio dello spettacolo e pilota. Mentre sfreccia, Giannini Spettacolo scintilla con i dettagli di acciaio della sua carrozzeria, rigorosamente lucidati a mano, come vuole il suo spirito di eccellenza artigianale. Vera sportiva nel corpo e nell’anima, il cofano anteriore ha un design che ricorda il musetto di un’auto da Formula Uno e il richiamo alle gare continua con le portiere ad apertura verticale e i sedili a guscio per tutti i quattro possibili occupanti.

Giannini Spettacolo nasce dalla collaborazione tra la società romana Impero di Fabrizio Grandi, licenziataria di Giannini, e la società torinese Maestri Design del Gruppo Maestri di Angelo Vicino, specializzata nella realizzazione di vetture speciali, con Paolo Mancini a capo del progetto. L’auto è stata presentata in forma statica in anteprima lo scorso maggio a Roma nella storica sede dell’azienda sulla Magliana, un grande ritorno per il marchio romano di vetture sportive, che ha firmato tante elaborazioni delle Fiat 500. Frutto di centocinquanta giorni di lavoro ininterrotto, la Spettacolo è un gioiello del Made in Italy esclusivo. Sarà prodotta in soli 200 esemplari, tutti fatti a mano, personalizzabili e omologati singolarmente; la produzione è già in avvio per i primi esemplari destinati a (facoltosi) clienti di tutto il mondo. Ma – come dimostrato a Vallelunga - quest’auto è anche per il racing: con la Spettacolo Giannini rientra alle corse partecipando al campionato Time Attak Italia 2024, gestita in pista dalla Old School Garage.