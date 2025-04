Nuova House of Bmw 3.0, debutta alla Milano Design Week. Apre a Palazzo Borromeo con l'installazione Vibrant Transitions

Si chiama Vibrant Transitions l'installazione con cui Bmw Italia ha inaugurato, nell'ambito della Design Week di Milano, la sua nuova 'casa' nella prestigiosa sede dello storico Palazzo Borromeo d'Adda in via Manzoni 41. Un tema, quello delle Vibrant Transitions, che "è nato dall'idea di offrire un'esperienza immersiva e sensoriale - ha detto Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - in cui i visitatori potranno scegliere tra tre percorsi differenti, ma complementari, da dove partire», attraversando l'esclusivo cortile Palazzo Borromeo d'Adda si accede a corridoi scanditi dai colori, dove i visitatori (come anticipato da Di Silvestre) possono decidere di percorrere tre percorsi differenti che accompagnano alla scoperta dei mondi tematici Bmw e Mini.

Al centro dell'installazione, all'interno di una galleria creata con una varietà di materiali, texture, luci ed effetti sonori, si trova il nuovo Bmw Panoramic iDrive. Un secondo percorso, nel cortile del Palazzo, conduce alla Bmw X3 «Designer's Choice. E infine, lo spazio dedicato Mini Neon Garden City che ospita la nuova Mini Cooper Electric e il concept dello scooter CE 02 completamente elettrico by Mini Design. L'installazione Vibrant Transitions accompagna anche il debutto della nuova House of Bmw (giustamente denominata 3.0 dopo le prime due create nell'area di via Montenapoleone che è collocata nel piano nobile del Palazzo. Vibrant Transitions - ricorda Bmw Italia - può essere visitata fino al 13 aprile, in via Alessandro Manzoni 41 a Milano.