Nuova Insignia, la viaggiatrice di Opel è campionessa di comfort ed ha una qualità costruttiva al top

MILANO - Berlina di segmento D, la nuova Opel Insignia misura 4,897 metri in lunghezza (8 cm in più la Sports Tourer), è larga 1,86 metri ed è alta 1,45. Il passo, ovvero la distanza tra l’asse delle ruote anteriori e posteriori, è di 2,83 metri. Il vano bagagli misura 490 litri, ma abbattendo i sedili posteriori si arriva a 1.450. Sulla versione familiare Sports Tourer lo spazio del vano bagagli cresce a 560/1665 litri. Per l’apertura basta passare un piede sotto la coda dell’auto.

Opel Insignia può vantare un indice di difettosità minimo, ovvero da record, in base alla classifica stilata dal TÜV: secondo l’ente di certificazione tedesco, con un indice di difettosità del 2,2%, l’ammiraglia di Russelsheim si colloca al vertice della classe delle auto medie e al secondo posto nella classifica assoluta, dietro soltanto alla Mercedes GLC (1,7%). “È apprezzabile il fatto che sia salito sul podio un modello del segmento delle medie di un costruttore generalista”, ha dichiarato Joachim Bühler, Ceo del TÜV.

Nuova Opel Insignia è disponibile nelle versioni Grand Sport, Sports Tourer (station wagon) e GSi (sportiva). Gli allestimenti sono Edition, Elegance e Ultimate. Di base l’auto è ben equipaggiata, ma la lista degli optional comprende dotazioni qualificanti come il tetto panoramico, oltre a cerchi in lega speciali e nuove vernici. Per la sportiva GSi sono disponibili anche i sedili OPC Performance, più avvolgenti.