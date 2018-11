Nuova Kia Sportage: piacevole e raffinata, la sicurezza è al top

MILANO - Il disegno stampo classico, sobrio e razionale del quadro strumenti e della plancia potrebbe trarre in inganno. In un momento in cui negli abitacoli delle auto sembrano dominare gli effetti speciali – ovviamente digitali – e i gadget di non sempre accertata utilità, lo Sportage ha scelto la strada del rigore e della concretezza.

In realtà, tra gli aggiornamenti connessi con il restyling nel Suv compatto hanno trovato spazio le tecnologie più recenti a disposizione della Kia, un marchio che ancora una volta ribadisce di non aver abbandonato la strada del miglioramento costante – in termini di qualità e di contenuti – che ha portato molti suoi prodotti a bussare con discrezione alle porte del mondo premium. Lo dimostra l’attenzione alla sicurezza certificata da una raffica di sigle che inviduano i dispositivi più evoluti presenti – di serie o in opzione a seconda delle versioni – a bordo.

Fca, per esempio, identifica il Forward collision assistant, cioè la frenata d’emergenza con rilevamento pedoni, mentre con Scc (Smart cruise control) viene indicato il cruise control adattativo con funzione Stop&Go, peraltro disponibile solo sulle vetture equipaggiate con il cambio doppia frizione a 7 rapporti o automatico a 8 marce. Non manca ovviamente la segnalazione dell’uscita involontaria dalla corsia di marcia (Ldws) che può «evolvere» nel sistema Lks il quale non si limita a lanciare l’allarme, ma interviene autonomamente riportando la vettura sulla retta via. Delirio di sigle a parte, il livello di attenzione del conducente viene misurato su una scala a cinque tacche che può essere proiettata sul piccolo display informativo collocato nel cruscotto tra i due strumenti principali, mentre ad arricchire l’elenco provvedono il monitoraggio dell’angolo cieco e il sistema di gestione automatica degli abbaglianti.

Non meno evoluto l’infotainment affidato alla più recente evoluzione del Kia Avn (Audio-visual navigation) il cui schermo – integrato al centro della plancia tra le bocchette d’areazione – può essere da 7 o 8 pollici, in quest’ultimo caso del tipo frameless, cioè senza cornice. Per la prima volta sono disponibili fin dalla versione base la radio digitale Dab e la telecamera posteriore con le linee guida dinamiche che indicano l’ingombro facilitando la manovra.

La connettività trova espressione nella compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, mentre tramite i Kia Connected Services il guidatore può attingere alle utili informazioni diffuse dal circuito TomTom tra cui, novità per il 2018, entrano il prezzo dei carburanti e la disponibilità dei parcheggi.