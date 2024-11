La nuova mobilità di Citroën AMI passa da EICMA 2024. Il quadriciclo francese debutta in Italia con la sua evoluzione

La nuova mobilità vista al modo di Citroën AMI passa anche dai padiglioni di EICMA, dove il quadriciclo francese debutta dal vivo in Italia con la sua nuova generazione. Per il quarto anno consecutivo, infatti, la casa francese partecipa all'Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, in scena a Milano Rho-Fiera dal 7 al 10 novembre. All'evento, pensato per coinvolgere gli appassionati di tutto il mondo, Citroën presenzia nell'area Urban Mobility dello spazio Dueruote (padiglione 15, stand Q04), dove il pubblico avrà la possibilità di scoprire Citroën AMI, leader in Italia nei quadricicli, con la nuova versione, al debutto italiano dopo il recente esordio al Salone di Parigi. Con arrivo previsto sul mercato a partire dalla prima metà del prossimo anno, la nuova interpretazione di AMI mantiene le dimensioni originali ma introduce frontale e posteriore rinnovati, a cominciare dai fari, posti alla base del parabrezza e circondati da una cornice nera simile a ciglia.

Le linee più decise e le superfici nette creano una silhouette equilibrata, con elementi cubici ispirati ai mattoncini Lego per proteggere i paraurti, dando risalto alla sua robustezza. «Siamo molto lieti di partecipare con la nostra Citroën Ami all'EICMA - ha dichiarato Giovanni Falcone, managing director di Citroen Italia - poiché rappresenta una soluzione di mobilità innovativa e originale in cui crediamo molto e che ci viene richiesta sempre di più da una clientela sempre più vasta e diversificata. Citroën Ami può essere guidata a partire da 14 anni, con l'unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente AM (il patentino per motori inferiori a 50 cm3). Le sue dimensioni ultracompatte garantiscono agilità negli spostamenti e nei parcheggi». Lanciata sul mercato nel 2020, AMI ha conquistato oltre 65.000 clienti che l'hanno scelta per una nuova mobilità elettrica, in grado di ospitare due persone e raggiungere una velocità fino a 45 km/h. L'autonomia raggiunge i 75 km.