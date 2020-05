Nuova Mokka testata al Circolo Polare Artico. La compatta Opel ha superato anche collaudo per guida autostrada

RUSSELSHEIM - Ci siamo. L'attesa sta per finire. Ancora qualche ritocco e Opel Mokka si avvia alla produzione. Gli ingegneri tedeschi hanno dato gli ultimi ritocchi al bestseller di nuova generazione. Al Test Center Rodgau-Dudenhofen in Germania, stanno perfezionando il nuovo Mokka per conferire un comfort acustico ottimale agli interni e la sicurezza di guida alle alte velocità. Fin dal mese di febbraio, gli esperti Opel che operano sul telaio, i gruppi motopropulsori, l'elettronica e l'illuminazione hanno usato l'inverno artico per la messa a punto dei telai e dei sistemi di assistenza su laghi ghiacciati e strette strade di campagna nella Lapponia svedese.

La prossima generazione di Opel Mokka ha un design completamente nuovo basato sulla piattaforma multi-energia CMP (Common Modular Platform) che consente l'uso di motorizzazioni 100% elettriche a batteria, nonché di motori a combustione interna. Nuovo Opel Mokka pesa fino a 120 chilogrammi in meno rispetto al modello precedente: arriverà nelle concessionarie dall'inizio del 2021. La prima fase di test ha riguardato le prove al Circolo Polare Artico. L'ingegnere Opel Gunnar Nees non si è stancato neppure un attimo di guidare giro dopo giro sul ghiaccio. Si è fermato regolarmente per alcuni minuti. Ha raggiunto il laptop, letto i valori misurati, registrato ogni chilometro percorso. Nel deserto artico a marzo era ancora un freddo gelido. Esattamente le giuste condizioni per orchestrare l'armonia tra ABS, ESP, sistemi di assistenza e il resto del nuovo telaio di Opel Mokka.

Le auto in fase di progettazione erano ancora nascoste dietro un camuffamento verde e nero, con una grafica 3D capace di sfocare i contorni del veicolo. L'ingegnere dietro il volante è arrivato all'estremo nord per mettere a punto il telaio. Nella fase due, di ritorno in Germania, lo stesso ingegnere collaudatore pilota ha testato il prototipo di Opel Mokka sul terreno di casa presso il Centro Prove Rodgau-Dudenhofen.

Karsten Bohle, coordinatore del progetto per la seconda generazione di Opel Mokka, si è unito a Gunnar Nees. Ora Opel Mokka è pronta per sostenere gli esami finali presso il Test Center. Anche nei percorsi più tortuosi, il comfort di marcia e l'acustica interna devono rimanere inalterati. Qui, non lontano dalla sede della Opel a Rüsselsheim, le piste sono repliche delle superfici stradali più difficili d'Europa. Gli ingegneri Opel hanno testato qui per decenni e hanno accumulato una vasta esperienza. Regolano ripetutamente molle e ammortizzatori, migliorando continuamente l'equilibrio tra reattività e precisione sportiva. Nuovo Opel Mokka presenta un rumore stradale particolarmente basso per un comfort acustico ottimale, accresciuto ulteriormente dai materiali di alta qualità degli interni. Cigolii e sferragliamenti sono tabù.

Lo sterzo e le sospensioni in fase di sviluppo presso sulla pista di Dudenhofen danno la tipica percezione di guida Opel. Le sospensioni McPherson con due tiranti sono di serie; forniscono ulteriore rigidità nella parte anteriore, aggiungendo un tocco in più di precisione e agilità. Opel Mokka gira con facilità nelle curve più strette, è facile da gestire al limite e i sistemi di assistenza funzionano perfettamente. Ed ecco la prova estrema: la pista ovale per l'alta velocità col suo ripido terrapieno, seguita da un lungo rettilineo, la prova che dà la possibilità di rilasciare il sigillo di approvazione alla guida in autostrada. Una prova che nuova Opel Mokka ha già superato a pieni voti.