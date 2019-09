Nuova Peugeot 2008, c’è anche l’elettrica. Potenza di 100 kW e 310 km di autonomia

PARIGI - La versione più attesa della nuova 2008, naturalmente, è quella elettrica. Il motore, grazie ad una potenza di 100 kW (136 cavalli) ed una coppia di 260 Nm immediatamente disponibili si presenta con dati che non segnalano rinunce rispetto alle motorizzazioni termiche. La batteria, secondo i dati forniti da Peugeot, è di grande capacità (50 kWh) e assicura un’autonomia fino a 310 km secondo il nuovo protocollo di omologazione WLTP. Inoltre è garantita 8 anni o 160 000 km per il 70% della sua capacità di carica.Particolarmente utile è la visualizzazione dei flussi energetici sullo schermo centrale e sul quadro strumenti i-Cockpit® 3D, perché permette di capire velocemente ed in modo intuitivo la modalità di funzionamento della catena di trazione. Sulla 2008 sono disponibili due modalità di recupero dell’energia in fase di frenata: in Drive (posizione D) il recupero è standard, per una guida simile a quella di un veicolo benzina o Diesel; in Brake (posizione B) il recupero energetico è ancor più accentuato e permette una decelerazione controllata direttamente dal pedale dell’acceleratore.



Quanto alla ricarica Peugeot inforna che i tempi dipendono dalle potenze delle fonti elettriche disponibili: Da 5 ore e 15min a 8 ore per una ricarica completa da una WallBox (versione trifase 11 kW o monofase 7,4 kW) con relativo cavo di carica da 22 KW (disponibile come accessorio);30 minuti per ricaricare la batteria all’80% da un terminale di ricarica pubblica da 100 kW perché il sistema di raffreddamento a liquido di cui è dotato il pacco batterie permette l’utilizzo di caricatori con questa potenza.

La ricarica programmabile a distanza sarà disponibile dal touch-screen della 3D Connected Navigation o dall’applicazione MyPeugeot sullo smartphone.



Le motorizzazioni termiche rispettano la più recente normativa Euro 6 e dispongono dei più recenti progressi tecnologici di Peugeot nel settore; sono tutte dotate del sistema Stop & Start e di filtro antiparticolato.Per aumentare il piacere e il comfort di guida, alcune motorizzazioni possono essere abbinate al cambio automatico a 8 rapporti (EAT8) di ultima generazione.Le motorizzazioni benzina PureTech si basano sul motore 3 cilindri di 1.2 litri di cilindrata, disponibile in tre diversi livelli di potenza: PureTech 100 S&S con cambio manuale 6 rapporti; PureTech 130 S&S con cambio manuale 6 rapporti o cambio automatico EAT8 a 8 rapporti; PureTech 155 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti (esclusiva dell’allestimento GT). In ambito Diesel, l’offerta prevede il motore BlueHDi 4 cilindri di 1.5 litri di cilindrata e con testata a 16 valvole disponibile in due potenze: BlueHDi 100 S&S con cambio manuale 6 rapporti; BlueHDi 130 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.