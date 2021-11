Nuova Peugeot 308, la bestseller del Leone alza l'asticella. Disponibile benzina, diesel ed anche ibrida plug-in

La transizione energetica? In casa Peugeot è partita da tempo, ma il processo è graduale, senza strappi, come dimostra la scelta più recente, quella fatta per la nuova 308, autentico bestseller della Casa francese del gruppo Stellantis (oltre 7 milioni di esemplari prodotti, 42 premi internazionali): l’auto è disponibile infatti con motorizzazioni benzina, diesel e ibrida plug-in. In seguito arriverà anche una full electric, di cui per ora si sa ancora poco. Ma in casa Peugeot tengono a far sapere che “già da ora la nuova 308 nasce su una piattaforma che contribuisce a ridurre i consumi e le emissioni, oltre che assicurare piacere di guida, sicurezza e comfort”. Il riferimento è all’ultima variante della piattaforma EMP2 (Efficient Modular Platform), il pianale adattabile a veicoli dei segmenti C, D ed E con motore anteriore e trazione anteriore o integrale.

Rispetto alla 308 di precedente generazione, il nuovo modello presenta il nuovo logo Peugeot e cresce in lunghezza di ben 11 cm (4,36 metri in tutto). Contemporaneamente è stato abbassato il tetto (20 mm in meno), è stata aumentata l’inclinazione del parabrezza ed è stato allungato anche il passo (55 mm in più). Tutto ciò, sommato anche al profilo pronunciato dei parafanghi, al nuovo disegno dei cerchi ruota e ad altri dettagli, conferisce una silhouette più sportiveggiante, senza tuttavia incidere sullo spazio interno e sulla capienza del vano bagagli: 412 litri, che possono diventare 1323 con i sedili posteriori ripiegati. Niente male per un’auto di segmento C che sa essere sofisticata ed elegante nello stile e nelle dotazioni (ormai da classe premium) ma anche adatta alle esigenze di mobilità di una famiglia media.

Inutile dire che la parte più importante dell’innovazione sta nelle motorizzazioni ibride plug-in, declinate nelle potenze di 180 e 225 cv: sono entrambe basate sul motore Puretech 4 cilindri 1.6 litri affiancato a un’unità elettrica alimentata da batterie agli ioni di litio da 12,4 kWh che garantiscono, secondo la Casa, consumi irrisori (1,1 e 1,0 litri/100 km) e 60 km di autonomia in modalità EV. Il tempo di ricarica a una presa di corrente normale, come quella di casa, è di 7 ore e 5 minuti; un’ora e 55 bastano invece con una Wallbox da 7,4 kW con caricabatteria monofase di bordo.

La nuova Peugeot 308, come detto, è comunque disponibile anche con motorizzazioni termiche tradizionali, tutte di ultima generazione e dunque omologate Euro 6 e capaci di assicurare emissioni ridotte, a partire da 117 gr/km. Per ciò che riguarda i propulsori a benzina, viene proposto il pluripremiato 3 cilindri da 1,2 litri PureTech da 110 o 130 cv, abbinato al cambio manuale a 6 marce o all’automatico a 8 rapporti (solo per la versione da 130 cv). Sul versante Diesel c’è il 4 cilindri 1,5 litri BlueHDi da 130 cv abbinabile, a scelta del cliente, al cambio manuale a 6 marce o all’automatico EAT8.

Le dotazioni sono complete, di assoluta avanguardia. Tra i tanti plus spiccano il nuovo doppio display da 10 pollici e l’i-Cockpit di nuovo disegno. Sulle versioni più ricche, la strumentazione presenta la grafica 3D che può essere riconfigurata integrando anche la mappa di navigazione, mentre l'infotainment è gestito da un secondo schermo, sempre da 10 pollici, che abbandona i tasti fisici e passa a quelli a sfioramento riprogrammabili, mantenendo al suo interno anche la gestione della climatizzazione. È nuovo anche lo sterzo di forma esagonale, che oltre alla corona riscaldata e dotata di sensori per gli Adas può contare anche su nuovi comandi sulle razze. Di rilievo la scomparsa della leva del cambio automatico, sostituita da comandi digitali.

I sedili anteriori possono disporre, a richiesta, anche delle funzioni di massaggio e riscaldamento. Molta cura è stata messa anche nell’ottimizzazione della qualità dell’aria all’interno dell’abitacolo e, a beneficio dei passeggeri, sono stati sistemati un porta smartphone, due portabicchieri e due prese USB. Non per niente in casa Peugeot parlano senza complessi della nuova 308 come di “un’auto pronta a misurarsi nella classe premium”.

Tutto ciò viene condiviso con la versione wagon, che dall’inizio del 2022 affiancherà la hatchback (ma l’auto è già ordinabile), distinguendosi per il passo allungato di 55 mm e per la capacità di carico superiore: il vano bagagli misura infatti 608 litri, che arrivano fino a 1.634 con il divano posteriore ribaltato. Aldilà di spazio e versatilità tipici di una familiare, la wagon si distingue però anche per uno stile audace, caratterizzato da un profilo elegante e sportivo, che con ogni probabilità contribuirà a confermare il 50% di gradimento da parte del pubblico.