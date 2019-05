Nuova Porsche 911, la regina alza ancora l'asticella

ROMA – Mantiene il DNA che da sempre la contraddistingue ma sposa un’estetica più muscolosa, una tecnologia sempre più avanzata e un’indole sportiva senza compromessi. Ecco a voi l’ottava generazione della Porsche 911 (sigla di progetto 992), presentata in anteprima mondiale al Salone di Los Angeles e già ordinabile presso le concessionarie italiane. Ha un design completamente nuovo, caratterizzato da nuove linee, dove soprattutto i passaruota più larghi accentuano il carattere dinamico della vettura, ospitando cerchi anteriori da 20 pollici e ruote posteriori da 21 pollici.



Davanti la carrozzeria è più larga di 45 mm e si fanno notare i nuovi gruppi ottici a LED. I richiami al glorioso passato sono tanti, a partire dal cofano ribassato che ricorda proprio il design delle prime generazioni delle 911. Il posteriore è dominato da uno spoiler a regolazione variabile più largo e dalla elegante e suggestiva barra luminosa continua. Una vera e propria chicca sono le maniglie elettriche a scomparsa integrate a filo nelle portiere, che sottolineano il profilo della fiancata rastremato e fluido. I modelli 911 degli anni Settanta sono stati fonte di ispirazione soprattutto dell’abitacolo, completamente nuovo ma con elementi evocativi. Accanto al contagiri centrale, tipicamente Porsche, due sottili schermi senza cornice forniscono le informazioni al guidatore. Lo schermo centrale del PCM adesso è di 10,9 pollici e può essere gestito velocemente e senza distrazioni grazie alla nuova architettura. Sotto spicca una centralina compatta con cinque tasti che consentono di accedere direttamente a importanti funzioni del veicolo. Non mancano nuovi servizi e nuove funzioni, che proiettano la 911 verso la mobilità del futuro, sempre connessa. Il PCM di serie comprende infatti il navigatore online basato su dati di tipo swarm e il sistema Porsche Connect Plus. Per quanto riguarda le dimensioni, la nuova Porsche 911 cresce leggermente rispetto al modello precedente, con la lunghezza che arriva a 4,52 metri (+2 cm) e con la carrozzeria in alluminio che riduce il peso complessivo di 12 kg: un particolare da non sottovalutare. È rimasto invece identico il passo (2,45 metri), ma sono cresciute notevolmente le carreggiate (anteriore di 45 mm, posteriore di 44 mm) che hanno permesso di ricavare attacchi posizionati più larghi e più avanzati per ospitare il 6 cilindri boxer.

La nuova Porsche 911 adotta la nuova generazione di motori turbo flat-six ulteriormente sviluppata e più potente che mai, con ben 450 CV erogati – ossia 30 CV in più rispetto al modello precedente – che si traducono in prestazioni da capogiro. Entrambi i modelli 911 restano infatti al di sotto della soglia dei quattro secondi nell’accelerazione da 0 a 100 km/h: la coupé a trazione posteriore si ferma a 3,7 secondi, mentre la 911 Carrera 4S a trazione integrale a 3,6 secondi. Ciò significa che entrambe le vetture sono 0,4 secondi più veloci del modello precedente. E non finisce qui, perché questo vantaggio può aumentare di altri 0,2 secondi con lo Sport Chrono Package a richiesta. Le velocità massime sono di 308 km/h (911 Carrera S) e 306 km/h per la versione a trazione integrale, mentre consumi di carburante (secondo il ciclo NEDC) della 911 Carrera S sono pari a 8,9 l/100 km, mentre la 911 Carrera 4 S registra un dato di 9,0 l/100 km. Come ha fatto Porsche a raggiungere tali risultati? Nello specifico, l’efficienza di guida è stata incrementata migliorando il processo di iniezione, grazie alla nuova disposizione dei turbocompressori e del sistema di raffreddamento dell’aria di sovralimentazione. C’è inoltre una nuova trasmissione a doppia frizione a otto velocità estremamente efficiente, che esalta ulteriormente le performance delle sportive tedesche.



Altra importante novità della nuova generazione della Porsche 911 è la modalità Wet, sviluppata in anteprima mondiale e integrata nella dotazione di serie. Questa funzione rileva la quantità di acqua sulla strada, predispone di conseguenza i sistemi di controllo e avvisa il guidatore, che può impostare il veicolo in modo da dare particolare rilievo alla sicurezza, semplicemente premendo un tasto o utilizzando il selettore sul volante (Sport Chrono Package). Il sistema di allerta e di assistenza alla frenata, anch’esso montato di serie, rileva il rischio di urti con oggetti in movimento e inizia la frenata di emergenza se necessario. Inoltre, per la prima volta è disponibile (a richiesta) sulla 911 il nuovo sistema Night Vision Assist con termocamera, così come è possibile optare (a pagamento) per il cruise control adattivo con controllo automatico della distanza, funzione stop-and-go, protezione dei passeggeri e funzione autonoma Emergency Assist. Il prezzo di partenza della nuova Porsche 911 Carrera S è di 124.000 euro circa, mentre la versione 4S viene proposta a partire da circa 132.000 euro.