Nuova Renegade, contenuti tecnologici molto elevati per la best seller Jeep

BALOCCO - Non sono solo i motori in regola con le norme Euro 6d e dotati (benzina compresi) di filtro antiparticolato – i 3 e 4 cilindri turbo a benzina da 120 a 180 cv della nuova famiglia modulare e i turbodiesel da 120 a 170 cv opportunamente rivisitati – a definire la personalità della nuova Jeep Renegade, che in Europa è il modello più venduto del marchio e in Italia è riuscito addirittura, nell'ultimo mese di maggio, a conquistare il terzo posto nella classifica complessiva delle vendite e il gradino più alto sul podio dei Suv, dopo aver raggiunto nel 2017 l quota del 15,4% nel mercato di riferimento.

Altrettanto importanti sono i contenuti tecnologici che trovano una delle espressioni più evidenti nel nuovo disegno dei proiettori che possono essere anche del tipo full-Led, disponibili a richiesta per i due allestimenti più alti (Limited e Trailhawk) anche per quanto riguarda i gruppi ottici posteriori, il cui eslusivo disegno a X rappresenta uno dei segni distintivi della vettura.

Per quanto riguarda la trazione, le versioni 4x4 dispongono del sistema di gestione della motricità Jeep Active Drive nel quale è integrato il Jeep Selec-Terrain con selezione tra le modalità di marcia Auto, che disconnette l'asse posteriore quando non servono le quattro ruote motrici, Snow, Sand e Mud che massimizzano la trazione a bassa velocità in ragione del tipo di terreno che si deve affrontare. Nella declinazione Low, disponibile con la motorizzazione turbodiesel 2.0, l'Active Drive esalta la vocazione off-road della Renegade, mettendola in condizione di affrontare i passaggi più impervi grazie anche a un'ulteriore modalità di trazione, la Rock riservata alla più estrema Trailhawk.

Tra le risorse di infomobilità la Renegade dispone del sistema Uconnect con schermo da 5, 7 e 8,4 pollici, quest'ultimo abbinato alla più completa versione Nav. Tramite il display touch è possibile comandare numerose funzioni, comprese quelle degli smartphone che possono essere integrati nella vetture grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Le possibilità di usufruire di ogni genere di servizi digitali disponibili in rete si allarga a dismisura grazie all'app Uconnect Live che può essere scaricata da Apple Store e da Google Play. Un'altra app denominata «Jeep Skills» permette ai guidatori di monitorare le loro prestazioni off-road.

I sistemi di assistenza alla guida presenti di serie sono il controllo del mantenimento della corsia di marcia nella versione Plus che effettua anche una leggera azione correttiva sul volante, e l'assistenza intelligente alla gestione della velocità che adesso integra anche il riconoscimento della segnaletico stradale. Il sistema di assistenza al parcheggio ha imparato a intervenire in aiuto del guidatore anche nella fase di uscita, e in un secondo momento integrerà nelle funzioni già esistenti anche il rilevamento degli ostacoli laterali.

In vendita in Italia dalla seconda metà di luglio a partire da circa 22.000 euro nei livelli di allestimento Sport, Longitude, Limited e Trailhawk, la nuova Renegade sbarcherà a settembre nel resto d'Europa, mentre l'avvio delle vendite in quello che resta della regione Emea – Russia compresa – è previsto per la fine dell'anno.