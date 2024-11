Nuova Serie 1, la svolta ecologica della compatta BMW. Materiali green e un salto tecnologico

La nuova BMW Serie 1 si distingue dalla precedente anche per la rivisitazione degli interni e delle dotazioni, aggiornati secondo criteri ormai irrinunciabili per un marchio specializzato in prodotti premium, e dunque realizzati dedicando attenzione alla qualità, allo stile, alla raffinatezza, alla funzionalità, al look, ma non solo: i materiali sono stati selezionati e scelti anche per la capacità di risultare ecocompatibili, un must per un’azienda come BMW.

Sarà bene sapere, dunque, che quando si sale bordo della nuova Serie 1 si prende posto in un abitacolo di dimensioni non differenti da quelle del modello uscito di produzione, ma su sedili rivestiti di materiali non di derivazione animale. Più in dettaglio, i sedili sportivi della versione Econeer presentano rivestimenti e imbottiture in poliestere riciclato e riciclabile, e nella versione denominata Veganza, inoltre, sono disponibili anche superfici traforate con proprietà simili alla pelle, mentre l’allestimento Veganza/Alcantara fa parte del pacchetto sportivo M ed è di serie nella versione sportiva M135 xDrive. Si fanno apprezzare, inoltre, piccoli dettagli, come le cuciture decorative fatte a mano sul cruscotto, che aumentano la cosiddetta qualità percepita.

Sulla nuova BMW Serie 1 cambia completamente la plancia, che dispone del cosiddetto “curved display” completamente digitale e unisce due schermi, uno dedicato al quadro strumenti e l’altro al sistema di infotainment, rispettivamente da 10.25 e 10,7 pollici. Sono stati abbandonati quasi del tutto i comandi fisici, trasformando anche la leva del cambio automatico in un interruttore che libera spazio nella console centrale. Anche il climatizzatore, inoltre, è ora controllato attraverso lo schermo.

Quanto alla grafica, è stata rinnovata, e grazie al pacchetto opzionale Live Cockpit Professional si può aggiungere l’head-up display che proietta informazioni sul parabrezza con realtà aumentata: un vantaggio in più per chi si mette alla guida. Tra le tante possibilità, anche la disponibilità, di serie, delle modalità di guida Personal, Sport ed Efficient. E non solo: al guidatore è riservato anche un dispositivo tutto da scoprire, ovvero il comando SET posizionato sul volante, che – se tenuto premuto - mette a tacere il cicalino che avverte di aver superato il limite di velocità, anche se di appena 1 km/h (cosa che può capitare, senza per questo far danni, magari durante un innocuo sorpasso in autostrada). Tra gli optional sono selezionabili, inoltre, anche diverse tecnologie come il sistema di assistenza automatica al superamento dei limiti di velocità e l’indicazione del percorso quando si utilizza l’Active Cruise Control con funzione Stop&Go.

Quanto allo spazio e al comfort, sarà bene sottolineare che le misure dell’abitacolo non differiscono da quelle del modello appena andato fuori produzione, ma i sedili sono stati progettati ex novo e, al di là della scelta dei materiali ecocompatibili di cui s’è detto, promettono anche un elevato livello di comodità per i lunghi viaggi: basti dire che a richiesta possono essere anche tutti riscaldabili e regolabili elettricamente.

Per quanto riguarda la guida, grazie al BMW Operating System 9 vengono offerti nuovi servizi connessi, oltre a una grafica rinnovata e all’interfaccia QuickSelect, che consente di richiamare direttamente la funzione desiderata senza dover passare a un sottomenu, mentre gli aggiornamenti possono essere installati “over-the-air” per mantenere l’auto sempre adeguata al software più recente.