Nuova Toyota Yaris: da oggi prenotabile online. La 4° generazione debutta sul mercato italiano

ROMA – La quarta generazione della Toyota Yaris è pronta a fare il suo debutto sul mercato italiano. L'arrivo delle vetture nelle concessionarie è previsto per giugno 2020 (la GR arriverà invece a fine anno), ma da oggi è disponibile il nuovo servizio di prenotazione on-line pensato per coloro che vorranno essere tra i primi a possedere la nuova versione del modello iconico di Toyota in Italia.

I clienti potranno registrare il proprio interesse accedendo alla piattaforma online di Nuova Yaris https://www.toyota.it/gamma/yaris/nuova-yaris o della sua variante sportiva GR Yaris https://www.toyota.it/mondo-toyota/toyotagazooracing/gr-yaris. I primi clienti di nuova Yaris verranno ricontattati dal concessionario nel mese di aprile per scegliere allestimento e prezzo della loro nuova vettura.

“Abbiamo da poco raggiunto i 15 Milioni di veicoli elettrificati nel mondo di cui oltre 300.000 unità in Italia (Toyota e Lexus), un successo frutto di un percorso iniziato oltre 20 anni fa. - dichiara Mauro Caruccio, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia - I numeri ci dimostrano che la direzione intrapresa è quella giusta e oggi siamo pronti per lanciare sul mercato la nuova Yaris, il modello che ha fatto la storia di Toyota in Italia e che si presenta oggi con l’ibrido Toyota migliore di sempre più efficiente, più affidabile, più sicuro ed economicamente accessibile. “

La quarta generazione di Yaris vanta un legame diretto con la prima generazione. Dal design sono state riprese le linee, ora più moderne e filanti, e il concetto di “piccola fuori, grande dentro”, con dimensioni compatte – al di sotto dei 4 metri – senza però sacrificare lo spazio in termini di comfort degli interni e abitabilità. Al tempo stesso offre un concentrato di tecnologia che sfrutta tutto il know how di Toyota. Il motore invece è un Full Hybrid da 1.5 litri, 3 cilindri, da 116 CV, capace di offrire consumi pari a 2,9l/100km ed emissioni da 64 g/km.