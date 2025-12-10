Nvidia Alpamayo-R1, primo software IA open source che “parla”. Spiega cosa fa la guida autonoma, renderà più sicuro l'uso delle auto

Il colosso dei processori per intelligenza artificiale Nvidia ha rilasciato il modello di intelligenza artificiale open source Alpamayo-R1 che mette a disposizione degli sviluppatori una visione più chiara di come i sistemi di guida autonoma interpretano e reagiscono alle condizioni del mondo reale. In pratica il nuovo software - che prende il nome da una celebre vetta del Perù - permette la realizzazione di modelli che consentono ai veicoli di tradurre in linguaggio naturale ciò che i sensori rilevano sulla strada prima di intraprendere un'azione. Alpamayo-R1, grazie all'approccio basato su percezione, ragionamento e azione, è in grado di enunciare ad alta voce le proprie scelte di pianificazione del percorso nel momento in cui sta per compierle.

Il risultato è dunque una gestione più efficace delle situazioni complesse in ambito di sicurezza stradale, Questo, sottolinea Nvidia, per supportare gli standard di settore per la valutazione della sicurezza dei veicoli autonomi. Il nuovo software consente ad esempio a un veicolo di interpretare l'ambiente stradale, generare una spiegazione in linguaggio naturale di ciò che viene rilevato dai sensori e quindi utilizzare tali informazioni per determinare come reagire. Nvidia ha affermato che il modello può di fatto 'pensare ad alta voce' durante il funzionamento. Ad esempio, se il sistema di bordo rileva davanti al veicolo una pista ciclabile, la riconoscerà e adatterà il percorso, descrivendo anche tale azione nel linguaggio naturale.