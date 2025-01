Nvidia spinge sull'Intelligenza Artificiale, lancia Cosmos un “ChatGpt per robot e veicoli autonomi”

Una tecnologia per addestrare i robot con l'intelligenza artificiale, una specie di ChatGpr per la robotica, e nuovi chip che portano l'IA sui computer migliorando le prestazioni. Li ha lanciati Nvidia, il colosso americano dei semiconduttori, che alla fiera tecnologica Ces che si è aperta a Las Vegas ha presentato la piattaforma Cosmos e una nuova gamma di schede grafiche con capacità di elaborazione più potente. Cosmos è una piattaforma che punta a produrre la tecnologia per addestrare i robot su larga scala creando dati di addestramento sintetici. L'obiettivo è aiutare i robot e le auto con più tecnologia a bordo a comprendere il mondo fisico in modo simile al modo in cui i grandi modelli linguistici hanno aiutato i chatbot a generare risposte in linguaggio naturale.

La piattaforma è disponibile con una licenza aperta per accelerare il lavoro della comunità dei ricercatori nel campo della robotica e dei veicoli autonomi. «Il momento ChatGpt per la robotica sta arrivando», ha affermato Jensen Huang, fondatore e Ceo di Nvidia in un keynote affollato. L'azienda a Las Vegas ha lanciato anche nuovi chip, i GeForce RTX 50 che sono basati su architettura Blackwell. «Blackwell, il motore IA, sta arrivando per giocatori, sviluppatori e creatori di contenuti. Rappresenta l'innovazione più significativa da 25 anni», ha spiegato Huang. Prevede che il suo nuovo chip aprirà la strada alla nascita di assistenti virtuali di nuovo tipo, capaci di accompagnare l'utente di un pc dall'inizio alla fine della sessione e in tutti i suoi compiti. Infine, permetterà di migliorare il realismo dei videogiochi. Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo sono tra i produttori che integreranno i nuovi processori nei loro modelli, a partire già da aprile.