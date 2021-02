Lo smart working si fa mobile: il futuristico furgone-ufficio di Nissan

Altro che futuro del lavoro, lo smart working sembra già un retaggio del passato di fronte al nuovo progetto "Office Pod Concept" di Nissan. Non più "lavorare da casa" bensì "lavorare da qualsiasi luogo" è il vantaggio offerto dal nuovo caravan della casa giapponese. Ispirato alle nuove realtà dell'era Covid-19, il prototipo di Nissan costituisce un ufficio a scomparsa per lavoratori "nomadi digitali".

Soprannominato Office Pod Concept, lo spazio di lavoro mobile è dotato di una sedia Cosm modificata dal produttore di mobili americano Herman Miller e di uno spazio sulla scrivania abbastanza grande per un monitor di computer di grandi dimensioni. Il lavoratore in cerca si privacy può mettersi all'opera indisturbato all'interno del pod con le porte chiuse, con l'aggiunta di un'illuminazione ambientale che crea un'atmosfera futuristica e tende elettriche che scoraggiano gli occhi indiscreti.



Ma non solo, all'ufficio interno si aggiunge un secondo ufficio all'aperto: con il semplice tocco di un'app, il pod si estende dalla parte posteriore in pochi secondi e la porta del bagagliaio diventa una copertura esterna. Il tetto del veicolo funge così anche da spazio per rilassarsi sotto un ombrellone durante le pause lavorative.

Il concept è una versione modificata della Nissan NV350 Caravan, arrivata sul mercato nel 2012 e attualmente vende in Giappone da 22.000 a 38.000 dollari. Il prototipo è stato creato per il Tokyo Auto Salon di quest'anno e presentato virtualmente, dato lo stato di emergenza in cui versa la capitale del Giappone con i casi di Covid-19 in aumento.

Poi ancora, tra le caratteristiche del Van: un vano portaoggetti dotato di una "lampada antibatterica UV", che secondo Nissan può disinfettare oggetti personali come portafogli e telefoni, un pavimento in policarbonato trasparente consente di vedere cosa sta succedendo sotto il veicolo.



«Nell'ultimo anno, la pandemia di coronavirus ha accelerato in modo significativo la tendenza del lavoro da casa e molti impiegati stanno ora avendo una serie di problemi lavorando a casa», ha spiegato Nissan nel materiale stampa condiviso con la CNN. «Nissan vuole risolvere questi problemi dando a quei lavoratori una scelta più ampia di dove e come lavorare».

Sebbene Nissan non abbia intenzione di vendere il design sul mercato di massa, la casa automobilistica ha affermato che sta valutando la possibilità di rendere disponibili ai clienti alcune delle singole parti modificate, secondo quanto riporta la CNN.



Per ora, gli appassionati di outdoor potrebbero essersi accontentati del NV350 "Multi Bed", una versione più semplice del camper Nissan che viene fornito con un tavolo pieghevole e un telone retrattile che si estende dal bagagliaio per creare una piccola area esterna coperta.