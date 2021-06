Officina abusiva di auto e moto, Polizia multa anche i clienti e sequestra strumentazioni

ANCONA - Aveva dato vita a un'officina abusiva: multati il titolare e anche i clienti. L'intervento della Polizia stradale di Fabriano, di concerto con la Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale per le Marche, ha permesso di scoprire la verità. Gli agenti, nel corso di mirati controlli avvenuti in settimana alle attività di riparazione vendita e gestione amministrativa dei veicoli, si sono recati in un'officina di riparazione meccanica e di elettrauto nel centro di Ancona per verificare la regolarità delle attività che effettivamente vi si svolgevano.

All'interno una fervente attività di officina meccatronica e di elettrauto con numerosi veicoli, tra cui anche numerose motociclette in riparazione. Dagli accertamenti è emersa l'assenza dei requisiti di legge e delle prescritte autorizzazioni. Il titolare dell'officina non risultava aver aperto alcuna attività artigianale presso la locale Camera di Commercio Industria ed Artigianato. Eseguito il sequestro amministrativo delle attrezzature e di tutte le strumentazioni utilizzate, multa di circa 5mila euro. Sanzioni pecuniarie per centinaia di euro saranno irrogate anche nei confronti dei clienti che al momento si avvalevano dell'officina abusiva per la riparazione dei propri veicoli, in prevalenza motocicli.